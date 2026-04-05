不丹首推「区块链数位游牧签证」 黄金代币作押金 居留长达1年 解锁喜马拉雅山生活

对于习惯急速生活节奏的香港市民而言，不丹往往只是「全球幸福指数最高国度」的代名词，但这个长年以神秘面纱示人、隐身于喜马拉雅山脉的王国，最近向全球移民及遥距工作市场投下了一枚震撼弹，正式宣布推出全球首创、结合区块链技术的「数位游牧签证」（Digital Nomad Visa）。

打破「入境门票」壁垒

过去不丹政府一直严格执行「高价值、低客量」（High Value, Low Volume）的观光发展策略，向每位外籍旅客收取每日高达100至250美元不等的「永续发展费」（Sustainable Development Fee, 简称SDF），从而降低大规模旅游活动对当地原始生态及传统文化的冲击与破坏。

值得注意的是，这笔款项仅为单纯的「入境门票」，尚未包含机票、当地住宿与日常交通等基本开销。如果一连5天的游玩，单是「入境门票」已达500至1,250美元（约3,900至9,750港元）。对于在异国长驻、依靠网络维生的数位游牧一族来说，这无疑是一道经济高墙。

「TER」与实体黄金挂钩

不过，最新推出的「数位游牧签证」彻底打破了这个长久以来的僵局。新制度为符合资格的跨国远端工作者打开了大门，容许他们在不丹境内合法居留长达一年。而这项签证最引人注目的创新之处，在于其颠覆传统的财务证明要求，申请人必须提交与「实体黄金挂钩」的区块链代币「TER」，作为存款证明与押金。

根据不丹官方释出的实施细则，首先有意申请的外籍人士，必须先在当地受严格监管的数位金融机构「DK银行」开设专属帐户，并向该帐户存入等值10,000美元的TER代币。这笔押金并非政府没收的费用，当签证持有人结束居留期并离境时，将可获全额退款。另外申请者需额外支付一笔2,800美元（约21,840港元）的年度签证费，此费用不设退还。

一旦申请获批，签证持有人便能完全不受地域限制，在不丹全国任何角落自由生活并进行远程办公。签证有效期为12个月，后续更可申请续期至最长24个月。更为宽松的是，该签证并未设立任何最低收入门槛，亦没有强制规定必须在境内逗留的最短日数。

作为这项签证的「TER」代币，实际上是Solana区块链网路上的数位资产。每一枚TER代币，均等同于0.01克、纯度高达999.9的实体黄金。这款代币于2025年12月17日正式面世，在不丹政府正式对外公布数位游牧签证的当下，TER代币在市场上的总流通量已经迅速突破了780万枚，有一定的运作规模与认受性。

盼吸引人才 解决外流危机

不丹向来是与世无争的国家，突然推出如此前卫的科技居留政策，正是与当地面临的社会及经济困境息息相关，当中包括相当严峻的青年失业潮及结构性人口外流危机，大批受过教育的年轻世代为了寻求更佳职业前景，纷纷选择出走，移居至澳洲或美国等地。

不丹政府认为，若国家未来经济命脉仅仅依赖传统观光业，以及向邻国印度出口电力，将难以支撑国家长远发展。因此，他们急需引进全球顶尖的科技专才、文化创意工作者及具备创新思维的企业家，透过开放这类签证，将不丹转化为一个「人才实验室」。

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