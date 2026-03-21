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港人布里斯本买地起Dream House 3000呎日式风格大宅亲自设计 耗费5年终完工

海外置业
更新时间：06:00 2026-03-21 HKT
发布时间：06:00 2026-03-21 HKT

很多人选择移民，是为了实现在香港遥不可及的梦想。一位曾修读室内设计的80后港人赴澳洲工作假期，实行边打工边体验生活，结果落地生根。经过多年奋斗，他花约140万澳元（约776万港元）在布里斯本买地建屋。历时5年，一幢参照日式风格设计的双层大宅终于落成。他直言，虽然过程充满血汗与波折，但当看到成品与心目中的「Dream House」高度脗合时，认为一切都非常值得。

工作假期变落地生根 

现年43岁的KK目前在澳洲任职巴士司机，回溯2012年，他为了在30岁前做一些令自己人生无憾的事，决定「搭尾班车」远赴澳洲展开工作假期（Working Holiday）。「当时我仅带了5,000澳元（按当年汇率约4.1万港元）、拖着一件行李和一个背包便出发。原本只打算逗留一年，没想到一年复一年，最后正式移民。」

现楼不合心水 决心买地「自己起」

KK于2018年顺利取得永久居留权（PR）。他坦言，在获得永居身份前，非本地居民面临严格的按揭限制，置业可谓困难重重。「我曾经在墨尔本、悉尼生活，最后定居布里斯本，一直都是租楼。搬屋次数不下十次，住过Share House，甚至住过由车房改装的独立套房，心底里始终希望能拥有属于自己的家。」

取得永居后，KK随即展开置业大计。「起初打算购买现楼，当时布里斯本的楼价比悉尼及墨尔本平近一半。一间普通的单层独立屋售价约40万至50万澳元（约221万至277万元），双层则约60至70万澳元（约332万至388万元）。」

然而，四出睇楼后，KK他发现大部份现楼的间隔并不合其心意，若购入后大肆改动及翻新，花费随时比全新起楼更昂贵。曾修读室内设计的他，毅然决定在澳洲实践在香港难以触及的梦想——买地建屋，并亲自操刀画图则，将梦想之家变成现实。

封城触发跨州移民潮 遇「盲抢地」无奈追价

理想很丰满，现实却充满荆棘。2019年，KK因工伤需休养一年，加上新冠疫情爆发，至2021年初才获批承造六成按揭。他指出，当时澳洲房地产市场正经历剧烈动荡，「墨尔本实施长期严格封城，引发大规模的跨州移民潮（Interstate Migration）。大批买家涌入楼价相对低水的布里斯本，令当地楼价自2020年起每年飙升10%至20%，五年间更翻了一倍。」数据显示，布里斯本楼价近年升势凌厉，截至2026年初，当地住宅中位数已突破104万澳元（约576万港元）。

2021年，KK锁定于布里斯本南区的华人区物色地皮，却遇上史无前例的「盲抢地」热潮，「原本一幅约450平方米（约4,843平方呎）的地皮，只需约40万澳元（约221万港元），但当时区内仅剩最后两幅地，发展商决定用暗标（Tender）形式发售，以当时来说是很罕见。」

KK出价44万澳元，但最后该地皮被出价逾50万的买家抢走。面对极度炽热的市况，他只好硬着头皮提高预算，在不到一星期内，以近60万澳元购入一幅面积440平方米（约4,736平方呎）的地皮。虽然发展商在临签约前「坐地起价」近1万澳元，但他也只能无奈接受，「幸好现时这块地皮已经升超过60%。」

建筑成本狂飙57% 避开承建商倒闭潮终圆梦

成功买地只是过了一关，随后的地基与基建工程又耗时近一年。KK表示，更严峻挑战是疫情导致全球供应链断裂，建筑材料价格直线飙升。数据显示，疫情爆发后，昆士兰州的平均建屋成本飙升约57%，升幅冠绝全澳洲五大州份。

他指，原本建一间双层房屋只需40至50万澳元（约221万至277万元），但疫情后报价按月浮动，部分承建商更大幅提价至80万澳元（约441万港元）以上，「当时不少已签约的建筑商更因严重亏蚀而倒闭。」为求稳妥，KK决定暂缓计划，经过大半年观察，最终在2023年才与一间声誉相对较好的建筑公司签约。而受制于建筑公司内部人手及物料供应短缺，大宅最终于2025年中才正式交付。由买地到正式入伙，足足历时近五年。

KK与太太的安乐窝，建筑面积达312平方米（约3,358平方呎），是一幢包含专属中庭（Courtyard）及户外休闲区（Alfresco）的双层大宅，参照日式风格设计，「全屋所有间隔和家具由我亲自设计及订制，运抵后再落手安装。」

回顾这场历时五年的建屋之旅，KK形容绝对是一生中最传奇的经历。「虽然过程波折重重，但眼见亲自设计的成品与理想完美契合，满足感难以言喻。每个人都有疯狂的想法，而我成功为自己建成了专属的家。」

由买地、亲自画图则到正式入伙，KK直言这绝对是他一生中最传奇的经历。
由买地、亲自画图则到正式入伙，KK直言这绝对是他一生中最传奇的经历。

忆述这趟长达十多年的移民路，他不禁感慨：「2012年出发去Working Holiday前，父亲曾劝我留下；刚抵埗时，身上的5,000澳元更几乎在一个月内花光。」幸而凭着无比毅力，KK由当年的背包客，奋斗至今天有车有楼，亲手筑起3,000呎的大宅。这份坚持不但成就了梦想，更令当初担心的父亲，为他当下的成就感到无比骄傲。

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