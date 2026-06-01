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国务院颁「对外投资规定」 可禁货物或技术出口 最高罚款10%投资额

宏观经济
更新时间：17:24 2026-06-01 HKT
发布时间：17:24 2026-06-01 HKT

内地国务院公布《关于对外投资的规定》，要求包括中国境内的企业、其他组织及居民个人在内的投资者进行对外投资活动，不得出口、使用国家禁止出口的货物、技术、服务及相关数据。同时投资者投资国家禁止的对外投资，将限期处置股份、资产，没收违法所得，拒不执行的，处投资额5%以上10%以下的罚款。《规定》将于下月1日起施行。

规定下月起生效

根据《规定》投资者进行对外投资活动，不得出口、使用国家禁止出口的货物、技术、服务及相关数据，或未经许可出口、使用国家限制出口的货物、技术、服务及相关数据；不得以跨境派遣技术人员、组织人员赴其他国家（地区）工作、跨国提供技术指导、安排人员跨境培训等方式向其他国家（地区）转移国家禁止出口的货物、技术、服务及相关数据，或未经许可向其他国家（地区）转移国家限制出口的货物、技术、服务及相关数据。

违规者最高处投资额5%以上10%以下罚款

《规定》提及，投资者投资国家禁止的对外投资的，由国务院投资主管部门、商务主管部门按照职责分工责令停止该投资活动，限期处置股份、资产，没收违法所得；拒不执行的，处投资额5%以上10%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元（人民币，下同）以上10万元以上的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元以上10万元以上的罚款。

《规定》还要求，投资者进行对外投资活动依法需要履行核准备案、资讯报告、跨境资金登记等手续的，应当依照国家有关规定办理，如实提交有关材料，并配合有关主管部门的监督检查。若投资者未依规定履行境外投资核准备案手续，或以提交虚假资料、隐瞒真​​实资讯等方式申请有关核准备案的，由核准备案机关责令改正，没收违法所得，处投资额1%以上5%以下的罚款；拒不改正的，则责令其停止该投资活动，限期处分股份、资产，处投资额5%以上10%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款。

投资者若以贿赂、欺骗等不正当手段取得境外投资核准备案的，由核准备案机关撤销核准备案文件，没收违法所得，处投资额1%以上5%以下的罚款；已经投资的，责令其停止该投资活动，限期处分股份、资产，处投资额5%以上10%以下的罚款。《规定》强调，自前三款规定的处罚决定生效之日起，有关主管部门可以在3年内不受理违法行为人提出的核准备案申请，或者禁止其在1年以上3年以下的期限内从事对外投资活动。

境内适用规定 港澳台地区参照执行

内地司法部、国家发展改革委、商务部负责人解答时指出，《规定》境内投资者对外投资，适用规定，而对外投资即境外投资，指投资人以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，直接或间接取得其他国家（地区）的企业、资产等所有权、控制权、经营管理权以及其他相关权益的活动。投资者包括中国境内的企业、其他组织和居民个人，且对投资者在香港、澳门、台湾地区的投资管理，同样参照规定执行。该负责人还指出，《规定》明文规定，中国支持投资者依照市场化原则进行对外投资活动，并积极参与国际合作竞争，投资者依法享有对外投资自主权，自主决策，同时自担风险、自负盈亏。

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