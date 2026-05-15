港首份五年规划年内出台 组织倡升级「超级增值人」四大策略助转型 「香港正置身中国制造全球化进程」

特区政府正编制本港首份《五年规划》，计划本季发表咨询文件并于年内出台。非牟利机构2022基金会今日（15日）发表《香港未来发展路径》报告，指香港正处于重要转折点，建议由传统的「超级联系人」进一步升级为「超级增值人」，并提出四大关键策略引领香港经济转型。

2022基金会主席冯国经致辞时表示，在全球地缘政治的背景下，香港进入关键时刻。他引述数据指，香港目前仍承接中国内地近70%的外来直接投资，而香港未来经济定位的核心在于成为中型中国企业出海的「超级平台」，若能抓住这一历史机遇，实现「引进来」与「走出去」双轮驱动，必将开启经济发展的新篇章。

冯国经指，基于中国新型制造业全球化的背景，是次研究将重点纳入科技赋能维度，探讨香港如何通过数字化技术优化全球供应链管理，为中型中企出海提供高效便捷的技术支撑，这也将成为香港区别于其他地区枢纽城市的核心竞争力之一。

同场的香港大学协理副校长 （环球事务）邓希炜表示，香港的发展愿景，即是建成更具多元化、韧性与包容性的「世界城市」。他指，香港需在巩固金融、贸易等传统优势产业的基础上，推动专业服务升级与多元化，强化航运、航空枢纽功能，让经济增长惠及更广泛，重塑国际竞争力。

提四大策略引领经济转型

这项独立研究由香港商界发起，获基金会全力支持。研究团队阵容鼎盛，由基金会秘书长张家敏出任项目总监，并由香港大学协理副校长（环球事务）邓希炜担任课题组组长。是次项目亦获多个机构资助，包括香港机场管理局、中银香港、冯氏集团、汇丰银行、太古集团、渣打银行 （香港）、新鸿基地产、董氏慈善基金会及沈向洋博士。

报告分析指，面对全球关税上升及经贸政策不确定性加剧，企业正重新评估生产及供应链布局，令全球贸易格局持续重组。随着内地企业的竞争优势由低成本转向高效率与创新科技，并加快海外布局，香港正置身「中国制造全球化」进程，必须在复杂多变的全球投资格局中寻找具战略价值的新角色。

根据企业考察、焦点小组讨论及深入经济分析，报告提出四大关键策略，以引领香港经济转型，包括香港应由「超级联系人」升级为「超级增值人」，推动经济数字化，拓展现有竞争优势。其次是强化区域供应链两端优势，系统性地打通内地与香港之间在人力和资本等的跨境流动障碍；第三是透过开发针对特定领域的专用金融工具，与创新及绿色挂钩的证券设立专门的上市和披露框架等，使香港成为推动区内实体经济转型的首要金融枢纽。

最后是香港须在对接国家发展大局中，持续巩固自身独特优势，包括低税制、资金自由流动、独立司法制度及顶尖教育枢纽等。这些优势正是香港对国家的核心价值所在，亦有助支援国家科技自立自强及人民币国际化等发展目标。

报告亦勾勒了香港未来发展愿景，认为香港不应只作为中国与全球货物流通的桥梁，更应成为中国吸引外资与对外投资的增值合作伙伴。透过发挥制度优势并拥抱数码转型，香港可逐步蜕变为真正的「双向联系人」，在中国与世界之间扮演不可或缺的桥梁角色。

张家敏倡重塑定位 蜕变双向联系人

研究项目总监张家敏表示，要在全球商业格局中保持竞争力与价值，香港必须持续演进，承担更重要的新角色，形容报告为香港在全球变局中把握黄金机遇提供清晰蓝图。他强调，香港必须重塑自身定位，成为聚焦外向发展的经济体，将全球化视为长远发展基石，而非短期机遇。