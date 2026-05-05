澳洲央行加息0.25厘遏通胀 已连续第三次加息 创2024年底以来新高

美伊战争推高能源价格之际，澳洲央行今日（5日）宣布加息0.25厘至4.35厘，创下自2024年12月以来新高，并且是连续第三次加息0.25厘，以遏制居高不下的通胀压力。

中东冲突推高燃料价格

综合外媒报道，澳洲央行货币政策委员会以8比1的投票结果决定将现金利率由4.1厘上调至4.35厘。

该行在政策声明中表示，2025年下半年通胀明显加速，中东地缘政治冲突推高燃料及相关商品价格，加剧了通胀压力。声明又指，委员会专注于履行实现通胀稳定和充分就业的职责，在3次加息后，货币政策已具备良好条件应对形势发展。

未来料较长时间按兵不动

澳洲央行在会后亦表示，中东局势仍高度不确定，在多种情境下都可能进一步推升全球与国内通胀，预期通胀将在一段时间内维持在2%至3%的目标区间之上。

事实上，澳洲首季消费者物价指数按年增4.09%，创两年来新高；3月通胀则升至4.6%，为自2025年开始发布月度CPI以来最高水平。目前多数经济学家预计，澳洲央行未来将在较长时间内按兵不动，少数人甚至认为至少再加息一次。