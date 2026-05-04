73%中小企感银行首季贷款批核取态不变或较容易 近三成仍觉困难

金管局第一季「中小企贷款状况调查」显示，中小企信贷状况大致保持稳定，73%受访者认为银行贷款批核的取态较6个月前不变或较容易，比例有所提升。

金管局：观感不一定反映借贷实质困难

调查指出，关于中小企对银行贷款批核取态（即难易程度）的观感，撇除回答「没意见或不知道」的受访者，73%认为银行在今年第一季贷款批核的取态与6个月前相比「没有分别」或「较容易」，高于前一季的70%。27%认为银行的有关取态「较困难」，而前一季度则为30%。金管局指，贷款较困难的观感并不一定反映中小企在借贷上遇到实质困难，而是可以受多项因素所影响，如媒体或新闻报道、生意经营状况、亲友的意见等。

在已获批贷款的受访者中，表示银行对其贷款的取态有所「收紧」的比例为「0%」，较前一季的1%下降。局方又指，贷款收紧的含义包括各种可能，例如降低备用信贷额和贷款额、信贷利率上升、增加抵押品要求或缩短贷款年期等，因此受访者表示银行对其贷款的取态，并不直接反映银行实际对中小企的贷款投放。

成功申贷款比例从77%升至91%

调查同时收集有关中小企新贷款申请的结果，当中2%受访者表示曾于今年第一季向银行申请新贷款。在已知申请结果的受访者中，表示申请完全成功或部分成功的受访者占91%，高于前一季的77%。金管局指出，由于季内有已获批贷款的中小企及有申请新贷款的中小企数目较少，分别仅占受访中小企的12%及2%，调查结果容易出现较大波动，诠释时需要注意。

金管局表示，鉴于中小企对香港经济的重要性，以及过去几年中小企可能面对融资困难，已委托香港生产力促进局由2016年第三季起进行是项调查。调查按季进行，每次涵盖约2,500间不同行业的中小企，调查结果有助从需求角度了解中小企获得银行贷款的状况。