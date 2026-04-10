据报中国批准动用商业石油储备 应对能源短缺危机

《彭博》报道，中国已批准国有石油企业动用商业石油储备，应对已持续六周的伊朗战争导致的能源短缺危机。

4至6月期间 拟每日释出100万桶

《彭博》引述消息人士指，中国已批准中石油、中石化等主要国有石油企业，动用其商业石油储备。消息未有透露石油企业释出的储蓄数量，据Energy Aspects Ltd.分析师预计，中国或会在4月至5月每日释出100桶商业石油储备。

为协助应对能源中断危机，中国已建立庞大及多层级的石油储备体系，商业石油储备属于当中一部分，与战略储备有所不同，目前战略石油储备则仍未动用。

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中国地上商业石油库存达8.51亿桶

地缘分析公司Kayrros于今年3月估计，中国地上商业石油库存达8.51亿桶，战略库存达4.13亿桶，加上地下岩洞储备，中国石油储备估计可达到14亿桶。哥伦比亚大学全球能源政策中心高级研究员Erica Downs估计，即使来自中东的所有原油进口被完全中断，中国现有的石油库存亦足以弥补约6个月的供应缺口。

为帮助应对供应中断危机，中国多个月来大力囤积石油，今年1至2月，中国石油进口额上升更20%。伊朗战争爆发后，中国已迅速限制柴油及汽油出口，并要求炼油厂全力投产。去年中国亦推出法例，要求国企或民企，必须持有可在紧急情况下由当局动用的石油储备。

国际能源署（IEA）成员国于今年3月已同意创纪录释出4亿桶石油储备。国际能源署署长比罗尔日前表示，3月份石油供应得益于战争爆发前已在途中的供应，4月石油供应将更严峻，预计供应缺口将达到3月份的两倍。

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