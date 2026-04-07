特朗普威胁死线前 称伊朗已迈出「非常重大一步」油价靠稳

特朗普在香港时间周二（7日）凌晨1时的记者会重申，最后通牒仍为美东时间周二晚上8时（即香港时间明日上午8时），将开放霍尔木兹海峡视为结束中东战争协议的一部分，并加大威胁力度，若最后期限前得不到满足，将会武力摧毁伊朗境内所有桥梁与发电厂，将其基础设施「炸回石器时代」。

特朗普明确指出，如果伊朗未能在他设定的截止时间前达成协议，美军可以在「明天晚上12点（美东时间）前摧毁伊朗境内的所有桥梁」。他还说，「发电厂将被烧毁、爆炸，永远无法再使用」。特朗普称，他们还有时间谈判，直到明天晚上8时（美东时间）。

可在4小时内摧毁

彭博指出《日内瓦公约》禁止攻击民用基础设施，但特朗普表示他「一点也不担心犯下战争罪行。他说，「我的意思是，如果愿意的话，可以在12点之前彻底拆除，而且可以在4小时内完成。」不过他亦称，「我们不希望这种情况发生，我们甚至可能参与帮助他们重建国家。我们最不想做的就是从那些发电厂开始，因为这些发电厂非常昂贵。」

目前靠「传纸仔」沟通

在白宫南草坪举行的传统复活节滚彩蛋活动中，特朗普还对记者表示，伊朗提出了一项提案，是重大的进展，虽然这还不够好，但为非常重大的一步。特朗普指，他们现在正在谈判，而且已迈出非常重大的一步，接下来就看看会怎样。

对于谈判，特朗普指出伊朗已没有通讯设备，在谈判中遇到最大问题是他们无法沟通，「所以我们正在像他们2000年前那样沟通，让孩子们跑来跑去传递纸条。」

特朗普被问及是否会接受一项允许伊朗向通过海峡的船只收费的协议时，「那我们来收通行费如何？我宁愿我们来收，也不要让他们收。我们为何不收？我们是赢家。我们赢了。」

原油运输恐受阻更长时间

据彭博报道，尽管出现了初步的停火信号，但由于局势升级风险、石油供应中断和政策应对措施的不确定性，交易员在特朗普设定的最后期限前保持谨慎，信心不足。

在油价方面，彭博指随著特朗普威胁将发动更多空袭，油价亦随之上涨，交易员再度担忧，霍尔木兹海峡的原油输送将持续受阻更长时间。两大基准油价在剧烈波动中双双上扬，伦敦布兰特期油收市报每桶109.77美元，升74美仙，升幅近0.7%；纽约期油报每桶112.41美元，升87美仙，升幅近0.8%。