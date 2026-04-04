美国衰退机率料升至40% 服务业3年来首收缩 非农未反映战争影响 储局料按兵不动

美国最新公布的经济数据显示，就业市场在3月强势反弹，但服务业却陷入三年来首次萎缩，在中东战争推升能源价格与通胀压力下，市场对美国经济前景的忧虑升温，有机构预期，美国经济衰退概率已升至40%。

美国劳工统计局公布，3月非农就业人口增加17.8万人，远超市场预期的6.5万人，创2024年底以来最大单月增幅。失业率降至4.3%，亦好于预期。平均时薪按年增长3.5%，创近三年最低。

分析料储局决策续不变

Comerica银行首席经济学家Bill Adams表示，这份非农报告几乎无法反映伊朗战争对就业市场的影响，相信联储局至少在接下来的几次议息会议将维持利率不变，以观察战争带来的影响。

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就业增长依赖单一板块

就业反弹主要受医疗行业罢工结束及天气好转带动。医疗保健行业新增7.6万人，建筑业及休闲酒店业亦录得显著增长。但若剔除医疗及社会援助领域，其他行业在过去一年反而净减少约50万职位，反映就业增长高度依赖单一板块。

事实上，虽然失业率保持低位，就业市场整体仍呈现「低招聘、低裁员」的状态。招聘网站Indeed经济研究总监Laura Ullrich表示，如果在商业、金融或科技领域求职，现在找到一份工作真的非常困难。

美国就业市场在3月强劲反弹，但服务业却陷入三年来首次萎缩。

消费者通胀或逼近4%

相反地，美国服务业活动在3月出现三年来首次萎缩。标普全球公布的服务业商业活动指数终值跌至49.8，低于2月的51.7外，更低于50的荣枯线，显示需求疲弱。消费者服务板块表现最差，跌幅创三年半新高，金融与科技板块亦显露疲态。

能源价格飙升推高投入成本，服务业成本压力创年内新高，企业普遍将成本转嫁至客户，销售价格升至八个月高位。调查数据显示，消费者价格通胀或逼近4%，更令联储局决策面临「增长停滞、物价上升」的两难局面。

至于综合PMI录50.3，低于2月的51.9，创下2023年9月以来新低，显示私人部门活动几近停滞。私人部门用工更出现一年多来首次收缩，企业信心同步走弱，未来12个月商业活动预期降至去年10月以来最低。

机构：下行风险占主导

EY-Parthenon高级经济学家Lydia Boussour表示，尽管3月就业数据强劲，但劳动力市场依然脆弱。她预计2026年美国劳动力市场将基本处于「冻结状态」，特征包括选择性招聘、工资增长受限，以及在供给紧张下的战略性人员调整。她更警告，随著中东冲突持续，下行风险占主导，美国经济衰退概率已升至40%。

美国3月新增 17.8 万个工作岗位，是从2月修正后的 13.3 万个数字大幅反弹，对于美国今年来劳动力市场表现反复，三藩市联邦储备银行行长玛丽·戴利（Mary Daly）指，就业零就业增长仍可被视为健康。她指出，政府政策的变化导致移民减少，使劳动力增长趋近于零，这意味著传统的「劳动市场健康经验法则」正在改变。「在劳动力增长接近零的情况下，零甚至是负的净就业增长月度数据，都可能符合预期，而不一定代表疲软。」

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