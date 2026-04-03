油价飙一成冲上110美元 国产电动车海外掀抢购潮 泰总理弃劳斯莱斯转揸比亚迪

中东局势持续升温，美国总统特朗普扬言将「极其严厉」打击伊朗，市场对短期停火的憧憬幻灭。避险情绪叠加通胀预期，刺激国际油价反弹至每桶110美元以上。摩根大通报告预期，油价短期或升至每桶120至130美元，如果霍尔木兹海峡的石油供应持续中断至5月中，油价或突破150美元关口。油价急剧上行正牵动全球汽车市场神经，内媒报道，中国电动车在东南亚及澳洲销量迎来爆发性增长，甚至连泰国总理亦带头转用比亚迪。

澳洲现恐慌性买车 销量「一日顶两周」

据内媒腾讯汽车《远光灯》报道，面对油价剧烈波动，不少海外车主开始担忧能源短缺。有居于澳洲的华人表示，家中虽已有一部燃油车，但因担心「迟些连油站都加不到油」，毅然决定增购一部比亚迪。她透露，单在比亚迪车行逗留的一小时内，已目睹五、六部新车成交，目前交车期最少要排一个月。

避险情绪叠加通胀预期，刺激国际油价反弹至每桶110美元以上。

澳洲墨尔本一名比亚迪销售员指，其任职的「BYD Waverley」车行在今年3月卖出近740部车，据经理所述，这数字已创下全澳洲汽车销售行业单月销量纪录。

事实上，比亚迪今年3月海外销量达119,591部，按年大增65.2%。集团董事长王传福日前（3月31日）在沟通会上直言今年出口情况不错，特别是受中东局势推高油价影响，「在澳洲、新西兰、菲律宾等地，现在一天的销量相当于以往两周」。他预期这轮油价升浪有望推动集团出口再创新高。

在刚开幕的泰国曼谷车展上，十多家中国车企几乎占据半壁江山。

避过「油电双涨」 泰国车展国产品牌领风骚

相较于欧洲市场，东南亚对地缘冲突的反应截然不同。当地甚少出现「油电双涨」的困境，原因是其电价相对稳定，例如泰国近六成电力依赖天然气，2025年起基础电价仅为4.15泰铢（约1港元），而油价就对国际市场极度敏感，令电动车的经济性优势更容易显现。

在刚开幕的泰国曼谷车展上，十多家中国车企几乎占据半壁江山。截至3月29日，名爵（MG）及奇瑞旗下品牌OMODA & JAECOO分别录得4,217部及3,984部订单，仅次于龙头丰田（5,672部）；长安、吉利、长城、广汽等品牌订单亦全数突破2,000部。有国产电动车品牌泰国总经理透露，受车展促销及高油价双重刺激，3月零售销量按月翻倍。

有马来西亚大型经销商指出，油价上涨后，到店试驾电动车的客流量成倍上升，订单量亦翻了最少一倍。

泰国总理弃名车改乘比亚迪

另一方面，多国政府正积极利用政策推动转型。柬埔寨近期宣布将电动车进口关税降至零；泰国、印尼及越南亦陆续推出补贴及税务优惠。

值得留意的是，泰国官方于3月24日宣布汽油每公升加价2泰铢后，泰国总理阿努廷翌日便一改常态，舍弃平时乘坐的劳斯莱斯，改为乘坐一部比亚迪「海狮」前往国会大厦开会。他接受传媒访问时，更公开呼吁民众多尝试电动车，以减低燃料开支并实现零排放。

泰国总理阿努廷舍弃平时乘坐的劳斯莱斯，改为乘坐一部比亚迪「海狮」。

泰国总理阿努廷舍弃平时乘坐的劳斯莱斯，改为乘坐一部比亚迪「海狮」。

产能过剩及基建限制成隐忧

尽管东南亚市场气氛转旺，但仍面临规模「天花板」。有负责东南亚行销的业内人士指，泰国全年汽车总销量约60万部，中国品牌占约22%（即约13万部）；然而，目前中国车企在当地的设计产能已达60万至70万部，实际产能利用率仅约三分之一，「就算泰国市场再增长，对中国车企而言，这个量其实还是不够。」

此外，充电网络等基础设施亦是发展掣肘。在当前经济环境下，东南亚国家大规模建设充电站仍面临资金压力。海外市场人士分析认为，混能（Hybrid）及插电式混能（PHEV）车款在现阶段或许更具现实发展机会。不过长远而言，高油价将加速全球汽车市场向电动化转型，为国产电动车企提供扩张契机。

相关文章：油价引发全球滞胀风险上升 专家料美难减息 港楼恐受压 相对看好一种资产