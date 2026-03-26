香港全球金融中心续排第三 紧贴纽约伦敦 银行业及融资升上第一

全球金融中心继续呈现「纽伦港」排名，英国Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院联合发布的第39期《全球金融中心指数》报告显示，香港的整体评分上升1分，至765分，继续位列全球第三、亚太区第一，与位列第一的纽约和第二的伦敦的分数差距，分别仅为2分和1分。

纽伦港星抛离其他金融中心

是次报告中，排首四位的纽约、伦敦、香港和新加坡的得分各增1分，令整体排名不变，四大城市的得分亦仅各自相差1分。至于第五名开始得分显著下滑。

纽约、伦敦、香港和新加坡的得分各增1分，令整体排名不变。（来源：《全球金融中心指数》报告）

预告中东局势或致排名变动

Z/Yen主席、前伦敦市长Michael Mainelli表示，领先的四大金融中心，与其他金融中心之间的得分差距巨大，意味在去全球化加剧的时期，人们越来越集中在少数安全的金融中心。他又称，有关报告在中东战事爆发前编制，预期中东局势引发的经济冲击，可能会对未来排名产生实质影响。

政府：再次肯定香港优势 把握投资版图重塑机遇

政府发言人表示，报告再次肯定香港作为国际金融中心的领先地位和优势，香港在金融科技的全球排名继续位居榜首。而在各金融行业领域从业员的评价中，香港的排名普遍提升，其中香港在「银行业」和「融资」跃居全球首位，「保险业」继续稳居全球第一，「投资管理」亦攀升至全球第二。此外，香港在「营商环境」、「人力资本」、「基础设施」、「金融业发展水平」及「声誉及综合」五个竞争力指标的排名，继续保持全球三甲内。

发言人续说，今年是「十五五」开局之年，世界变局加速演进，香港会以创新思维对应当前复杂多变的环球政经环境，同时主动对接国家「十五五」规划，因地制宜发展新质生产力，加快推动经济金融高质量发展。发言人表示，香港会继续善用在「一国两制」下的独特优势，发挥「超级联系人」和「超级增值人」的角色，把握世界投资版图重塑所带来的机遇。

推进「金融+」做得更大更强

政府又表示，作为领先的国际金融中心，香港会透过推进「金融+」，用好香港的稳健金融体系去服务实体经济与优势产业，并加快推进金融与创科相互赋能，以香港所长服务国家所需，上月《财政预算案》内公布的一系列政策措施，将可助力香港金融服务做得更大更强。