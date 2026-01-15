Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人行定向减息0.25厘 邹澜：今年有空间降准降息 商业购房贷款首付降至30%

宏观经济
更新时间：15:30 2026-01-15 HKT
发布时间：15:21 2026-01-15 HKT

中国人民银行公布，下调各类结构性货币政策工具利率0.25个百分点，各类再贷款一年期利率，从目前的1.5%下调到1.25%，其他期限档次利率同步调整。邹澜表示，从今年看，降准降息还有一定空间。另外，人行会同金融监管总局，将商业用房购房贷款最低首付比例下调至30％。

人行指，自1月19日起，下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点，下调后3个月、6个月和1年期的支农支小再贷款利率，分别为0.95%、1.15%和1.25%；再贴现利率为1.5%；抵押补充贷款利率为1.75%；专项结构性货币政策工具利率为1.25%。

邹澜：汇率不构成很强约束

人行副行长邹澜表示，从法定存款准备金率看，目前金融机构的法定存款准备金率平均为6.3%，降准仍然还有空间；而从政策利率来看，目前人民币汇率比较稳定，美元处于减息通道，汇率不构成很强的约束，而内部自2025年以来，银行净息差已经出现企稳迹象，2026年还有规模较大的3年期及5年期的长期存款到期。

定向减息稳定银行净息差

他称，此次下调各项结构性货币政策工具利率，都有助于降低银行付息成本，稳定净息差，降息创造一定空间。他又指出，此举完善结构性工具并加大支持力度，进一步助力经济结构转型优化。

去年货币金融政策支持实体经济效果明显

另外，邹澜表示，从2025年全年金融数据看，货币金融政策支持实体经济的效果明显，金融总量保持较快增长。2025年12月末，社会融资规模存量同比增8.3%，广义货币（M2）供应量按年增8.5%，明显高于名义经济增速。信贷支持力度持续较强。

2025年社会融资规模增量中，债券等贷款以外的融资方式占比已经超过50%，金融供给侧结构性改革成效显著。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

