特朗普传要求委内瑞拉只能与美合作产油 移交石油令炼油厂受惠 一周内会见美企高层

美国总统特朗普表示，委内瑞拉「临时政府」将向美国移交3,000万至5,000万桶高品质的受制裁石油，并宣布这些石油将以市场价格出售，确保用于造福委内瑞拉和美国人民。此外，特朗普政府据报已告知委内瑞拉临时领导人在石油生产方面必须单独与美国合作，并在销售重质原油时优先考虑美国，同时减少与中国、俄罗斯、伊朗和古巴的经济联系。有关消息传出后，国际油价下挫，其中WTI原油期货跌约1.38%至56.34美元。

委内瑞拉空袭｜将石油直接运往美国卸货码头

特朗普在社交媒体发文表示，受制裁的石油将由储油船运走，直接运往美国的卸货码头，并已指令能源部长Chris Wright「立即」执行该计划。若以美国基准WTI原油价格计算，这批原油价值可能高达28亿美元。

委内瑞拉空袭｜未来一周会见美能源行业高层

此外，据彭博引述消息报道，特朗普将在未来一周内于白宫会见能源行业高层，因其寻求西方公司重建委内瑞拉的石油工业。与会者包括特朗普、能源部长Chris Wright及内政部长Douglas James Burgum，而且国务卿鲁比奥也可能参加计划中的会谈。

相关新闻：空袭委内瑞拉︱委国拥逾3000亿桶原油储量 黄金资源冠拉美 势影响全球市场

委内瑞拉空袭｜Phillips 66等炼油厂料受惠

由于委内瑞拉石油特别适合美国墨西哥湾沿岸的炼油厂，其中许多炼油厂就是为了加工重质高硫原油而建造，预计Phillips 66（PSX）和Valero Energy Corp.（VLO）等企业所经营的这些炼油厂可能会从这些石油运输中获益。

相关新闻：特朗普或补贴美企重建委内瑞拉石油业 雪佛龙料占优 惟分析忧代价高昂

委内瑞拉空袭｜分析：不是结构性供应转变

不过，Karobaar Capital LP首席投资官Haris Khurshid认为，3,000万至5,000万桶原油在政治层面上意义重大，但在经济层面上却影响有限，并指「这只是一次性的供应量，而不是结构性的供应转变」。

事实上，委内瑞拉虽然拥有全球最大的已探明原油储量，但由于数十年的忽视和外资撤离，产量已大幅下降，目前仅占全球供应量不到1%。有分析师更指出，若要大幅恢复委内瑞拉的石油产量，需要数年时间和数十亿美元的投资。

相关新闻：空袭委内瑞拉︱委国占全球石油供应量不足1% 特朗普称美企「极度渴望」进入市场

委内瑞拉空袭｜中国或需要探索其他原油选择

另一方面，据美国广播公司（ABC）引述消息指出，特朗普政府已告知委内瑞拉临时领导人Delcy Rodriguez，其政府在石油生产方面必须单独与美国合作，并在销售重质原油时优先考虑美国，同时减少与中国、俄罗斯、伊朗和古巴的经济联系，意味委内瑞拉政治格局将彻底重组。

报道提到，在美军抓捕委内瑞拉领导人Nicolas Maduro之前，中国是该国原油的最大买家；如今这种贸易已基本停止，中国亦可能需要探索其他选择，例如伊拉克或加拿大原油。

相关新闻：委内瑞拉乱局影响油价微-占全球供应不足1-专家更看好金价及比特币