沈建光吁港加强交通建设 打造北都成连接器 「京东正加大对港投资」｜中国宏观经济论坛

京东集团副总裁兼首席经济学家沈建光在星岛「中国宏观经济暨大湾区融合论坛2025」发表主旨演讲，指出香港在大湾区战略中虽面临深圳、广州GDP超越的压力，但凭借金融、人才及「一国两制」优势，仍有巨大发展空间，京东亦正加大对港投资。他接受本报专访时表示，内地消费对经济贡献率达60%，去年以旧换新政策拉动零售增长成效显著，3,000亿目标资金已用尽，「建议继续推行，并扩大品类，服务业可考虑消费券形式刺激」。

谈及香港时，沈建光强调背靠大湾区生产基地的独特优势，建议加强交通建设，增加隧道数量提升通达性，将北都打造成金融、航运与内地制造业的连接器，强化跨境资金流动效率，巩固双向跳板竞争力。

中国经济近30年翻天覆地

沈建光在星岛经济论坛上发表演讲时则着重提到，中国经济近30年来发生了翻天覆地变化。他称，「1990年中国GDP微不足道，2003年我加入欧洲中央银行时，中国GDP还不如意大利，当时欧央行才首次设立中国经济学家岗位」。时至今日，中国GDP已超越整个欧盟，跃居世界第二，「制造业规模超过美国30%，5年前谁也想不到，中国汽车产量和出口量都成了世界第一」。

在对外贸易领域，他强调，贸易战从2018年打到现在，中国出口份额不降反升，占全世界16%，而美国仅8%至9%，欧洲下降最多，德国出口份额节节下滑。科技研发方面，中国研发投入占GDP比重已超过欧盟，高科技领域比肩美国，远超欧洲，数字经济领域发展更是迅速。

新能源汽车优势不可逆转

他受访时亦称，中国企业韧性十足，贸易战中对美出口下降被其他市场弥补，「未来应推动企业海外设厂，对外投资与出口相辅相成」。对于新能源汽车出口，他认为优势不可逆转，成本与科技创新带动全球竞争力，海外建厂可规避贸易保护，增速有望延续。

内地消费市场方面，沈建光在演讲时表示，2001年中国零售额仅为美国的八分之一，2019年已几乎相当，仅差4%，「当时我乐观估计两年内就能超越美国」。但2020年后形势分化，去年中美零售额差距又扩大到20%，主要原因是疫情政策不同和房地产变化。他解释，美国印了4万亿美元分给老百姓，消费和储蓄率都上升；中国财政资助多给企业减税降费，企业产出增长但消费受影响，现在中央已把消费作为第一增长支撑点。

港人均GDP仍远胜深圳广州

聚焦大湾区发展，沈建光指出，十四五规划中香港确立了8大重点发展方向，核心仍是金融、航运、贸易和科创。面对深圳、广州GDP超越香港的现状，他认为，香港人均GDP接近6万美元，仍遥遥领先，关键是如何发挥龙头作用。



他认为，香港建设国际科创中心空间巨大，京东正大力投资香港，把内地大型平台及科技企业引进北都，依托香港的人才和资金优势推动科创发展。金融领域方面，他表示，香港作为全球第三大金融中心，今年IPO世界第一，股票市场举足轻重，尤其是Web3.0领域，凭借一国两制的优势，可抓住全球金融发展潮流。



航运方面，他提到，香港机场货运量世界第一，特首2025年施政报告提出大力发展亚洲游艇枢纽和机场项目，香港作为大湾区旅游枢纽，发展空间巨大。沈建光强调，大湾区从人口、GDP来看，已不逊于纽约、东京、旧金山三大湾区，在独角兽、500强企业数量上也旗鼓相当，香港需把握机遇，重塑大湾区龙头价值。

