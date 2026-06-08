日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮

日本一向是港人的旅游热点，其以客为尊的服务态度更一直备受赞赏，但近日有港人在网上控诉在大阪心斋桥一间知名连锁火锅店，遭遇极差待遇，不单未收舖已被「黑面」驱赶，埋单时更被「抢钱」，帖文引发大批网民共鸣，纷纷慨叹日本服务质素似乎大不如前，更坦言「对日本滤镜全碎」。

港客大阪食火锅斥受尽屈辱 网民热议「日本待客之道跌落神坛？」

以为游客唔识日文任闹 未收舖遭黑面赶客兼「抢钱」

事主在帖文中附上一张涉事连锁火锅店的门面相片，相中可见该店位于商场之内，装潢与一般日式连锁餐厅无异。资料显示，该连锁店在日本拥有逾320间分店，以性价比高的肉品、新鲜的蔬菜自助吧、丰富的酱料搭配以及咖哩、甜点吃到饱闻名。

事主忆述，当晚他们一行人惠顾该店的120分钟火锅放题，并于晚上8时入座。虽然餐厅的关门时间为晚上10时，但到了9时30分，店员竟毫不客气地企在他们桌前赶客。事主愤怒地表示：「我知你十点收舖，但你唔系九点半就企喺我张枱前面黑口黑面赶我走呀话！」

楼主表示，更令人气愤的是，店员似乎以为他们是外国人不懂日文，竟肆无忌惮地与其他店员一起责骂他们，甚至在结账时无礼地「抢我哋啲钱」，这次不愉快的经历让事主大感错愕，直言经历「完全颠覆日本美好印象」。

专㓥外国人？网民亲身经历指餐厅疑暗设「阴阳餐牌」

帖文引发极大回响，不少网民留言分享在该连锁火锅店的经历，其中最令人震惊的是餐厅疑似设有针对外国游客的「阴阳餐牌」，有网民指出，曾因用广东话交谈而被店员直接塞上一份英文餐牌，里面刻意漏掉较便宜的午市套餐，只提供昂贵的放题选项，幸好他们察觉不妥，要求更换日文餐牌才避免中伏。

该网民更指当时前面有一班内地游客「就咁俾人水咗嗌放题」，直斥餐厅做法欠缺操守，有网民亦和应指这种「阴阳餐牌」在外国游客区十分常见。

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网民分享于日本遭不礼貌对待经历：依家去日本只为睇风景

除了该间连锁火锅店外，网民亦分享在大阪其他食店亦遇过不礼貌对待，有懂日文的本港网民在一间以食蟹知名的连锁店被职员嘲讽，「几个后生的（侍应）因为我说不要饮筒就不停讲讲讲讲，到我走著鞋点著法都要讲，忍唔住用质问嘅语气讲有限日文，最后嘈到去经理度......依家去日本只为睇风景。」

有网民则在大阪一间居酒屋遇过「差别对待」，「我哋隔篱𠮶台系日本人，跟住我哋呢台香港人系冇𠮶啲配菜，日本人系有配菜畀佢哋食，𠮶阵时脑海闪过怪怪哋的感觉。」有网民又表示曾在名古屋「路过」一些店舖，「乜都冇做，路过，已经比面口你叹」。

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礼貌大国今非昔比？过来人劝世：放下对日本嘅「滤镜」

就日本食店服务态度下降的问题，大量网民留言表示认同，认为特别是大阪、东京、京都等热门旅游点「已经沦陷咗好耐」，「终于有人Ｘ啦，都唔知点解咁Ｘ多人崇拜日本，仲要一年去几次」。有曾在日本生活多年的网民更指出：「日本人只系表面有礼貌既人，佢地礼貌系保护自己，避免社死，而唔系真系尊重你。」

有网民亦表示现时很多店舖连假装礼貌都省回，直言「特别呢几年日本被旅游过渡，佢哋自己日日都上网闹外国人」，劝大家放下对日本的「滤镜」，不要再将自己的童话故事套在别人身上。

网民指涉事餐厅食物质素佳 叹楼主倒霉遇上较差服务

不过，在非议声中，有网民亦为涉事连锁火锅店的食物质素作出「平反」，该网民上载一张在该火锅店用餐的相片，相中展示了色泽鲜艳、油花分布均匀的日本国产和牛，该网民大赞食物质素极佳，寿喜烧汤底配上无限量供应的和牛，直言「埋单每人都唔驶200蚊...份份都系切到咁靓」，认为事主可能只是倒霉遇上服务较差的分店，就食物性价比而言依然非常抵食。

此外，有部分网民亦将焦点放在事主的入座时间上，认为事主在临近收舖时间才去吃放题，变相阻碍员工下班：「去到边个国家，阻人收工都会发脾气」，认为店员急于收工而态度欠佳亦属人之常情，甚至有网民质疑事主是否叫了满桌食物未吃完才被店员针对。

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熟客称未遇过「西面」 质疑楼主超时唔交枱

有自称是涉事连锁店长期顾客的网民直言「食过咁多间分店都未试过你嘅情况」，并反问楼主会否是误会了规矩，「超过咗90或者120分钟唔交台畀人」才惹来店员驱赶。

另外，也有曾惠顾广岛、神户、秋叶原甚至金泽等不同分店的网民表示，食过差不多十次都「无你依啲问题」，认为今次事件可能纯粹是楼主不好彩，撞正个别服务较差的大阪分店。

网民实测：开口讲日文即获好笑容 非热门旅游区仍有人情味

另一方面，有网民认为日本人的服务态度，往往取决于游客的沟通方式与尊重程度，有网民分享自己光顾平民食店的愉快经历，指自己「次次入亲去，直接一开口用日文」，店员便会直接给予日文餐牌，而且「个个都好好笑容」，甚至刚去完东京八日也「完全冇问题」。

有网民表示「尊重别人嘅文化去学日文，人哋会尊重你」，当店员发现游客愿意用日文沟通时，态度会有明显分别，不但会放松一些，甚至「食嘢买嘢嘅时候店员会多啲推介」。

有网民又指出，远离最热门的旅游区依然能感受到昔日的日本人情味，有网民提到刚过去的圣诞节去了名古屋，相比起东京大阪，当地游客数量较少，整个旅程「食嘢买嘢都冇不愉快经历」，有些餐厅甚至「仲有少少热情」，倒数完毕后从酒店望出街外，街上的人更主动「同我哋挥手」。

来源：kyt_030＠Threads

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