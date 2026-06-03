港女淘宝买脚架变收300部「iPhone」 客服亦惊：「这箱值钱多了」 网民细思极恐吁交警方｜Juicy叮

发达定中伏？有港女昨日（2日）遇到一桩极度荒谬的淘宝网购奇遇，她原本只不过想在淘宝买一支普通的摄影脚架，怎料集运仓竟出现世纪大乌龙，送来一大箱约300部「烂咗嘅iPhone」，事主跟进，连客服亦感震惊直言「这箱值钱多了」，事件引爆网络，不少网民警告这批手机来历不明，建议交警方处理。

开箱惊现300部烂iPhone 楼主大崩溃

该名女事主在帖文中大吐苦水：「淘宝买脚架，点知集运仓寄错咗件货，我而家手头上有大约300部烂咗嘅iPhone。。。」从楼主随帖文上载的相片可见，大纸箱内竟然密密麻麻地堆满了海量的旧款iPhone。

这批手机目测均为较旧的型号，从机身判断明显为二手机，数百部iPhone每八至十部用橡筋扎起，从楼主抽起部分手机看到，一些iPhone背部贴有QR Code，部分贴纸则写有编号。

淘宝客服：这箱比架子值钱多了

遇上超乎想像的送错货事件，楼主表示已第一时间联络了淘宝客服寻求协助，据她公开的对话截图显示，客服人员面对这箱iPhone似乎也感到相当错愕，一再请楼主确认是否由他们发出的货物：「你确定是我们的？」

当楼主明确表示：「是你们。」客服最后竟然抛出一句：「这一箱手机壳比这个架子值钱多了」，其「言外之音」可堪玩味，一些网民解读后笑言「佢好似唔想要返咁」、「最尾一句睇落佢好似唔系好想处理」。

楼主对此大感崩溃，向网民大呻：「我梗系有通知淘宝啦，我唔要手机呀，我想要返我支脚架咋」。幸好，楼主向平台正式投诉后，最终成功获退回脚架的款项。

网民笑称变卖套现：拎去「鸿图道」即发达

帖文引发大批网民涌入留言，反应非常两极，一派「进取型」网认为楼主今次是「因祸得福」，纷纷献计叫楼主将这批手机变卖套现，有网民特意上载了一张位于观塘鸿图道1号的商业大厦相片，指该处是香港著名的二手手机及电子产品批发集散地，建议楼主：「试下去呢度放哂佢」、「拎去（鸿图道一号） 应该有几万蚊回收」。

有网民则提议去深水埗鸭寮街摆档，甚至笑言将这些废机「做手机回收卖比第三世界国家」，「拆散修理砌返埋变100部完整，每部卖到1000都10万」，直指楼主今铺「发达了」。

细思极恐！忧涉「KK园」老鼠货 网民急劝报警

不过，另一批「谨慎型」网民则认为事态绝不简单，怀疑这箱过百部的旧手机来历不明，分分钟是走私的「老鼠货」或是贼赃：「唔系你嘅机，最好通知卖方同安排退货，小心会干犯接赃物罪。」

不少网民将事件与东南亚的诈骗集团联想在一起，惊呼：「有冇可能系KK园嘅人，佢哋嘅主人都已经....」、「这边厢寄错电话，那边厢KK园无工具开工」、「唔通呢两个礼拜伦敦抢返嚟啲电话喺晒你度」。

为了保障人身安全及避免负上刑责，不少网民强烈建议楼主切勿私下处理，应该尽快将整箱手机交给警方：「拎去差馆算啦，等几个月冇人理就系你」、「唔好私底下处理，但有可能有其他危机麻烦，报警交俾警方」。

目前楼主已获退款，但这300部「神秘iPhone」的下场如何，仍让一众网民引颈以待，纷纷「留名睇后续」。

来源：mynameis.yanki＠Threads

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