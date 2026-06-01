出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮

「出街食饭系交智商税？」有网民昨日(31日)在连登讨论区发文，大呻外出食个普通早餐，已经变成一种难以言喻的经济压力，这篇以「有冇人觉得而家通胀真系夸张到离晒谱？」为题的帖文，瞬间引起极大共鸣，但同时亦有网民用数据反击，批评楼主「唔识变通」。

「出街食饭系交智商税」掀热议 网民大呻食个早餐都有压力掀共鸣 「1客观数据」揭真相？↓↓↓↓

楼主呻早餐贵到怀疑人生

楼主在帖文中无奈地表示：「以前楼下茶餐厅一个腿蛋治都系廿几蚊搞掂，而家随便一间都35蚊起跳，仲要未计饮品。」

他表示，出街吃普通一个早餐，「冻柠茶加多两蚊、热饮又要补差价，埋单分分钟过五十。」除了茶餐厅，连便利店的物价也令他咋舌，直指普通汽水和薯片都已经索价十多二十元。

他大叹：「以前觉得『加两蚊升级』好抵，而家系加几蚊都要停一停，谂一谂。」面对薪金原封不动，日常开支却节节上升，楼主不禁怀疑自己「系咪生活喺一个平行时空」。

网民共鸣：大排档人均两三百好癫

帖文引发热烈回响，不少网民对物价飞涨表示深有同感，有网民指出不仅是早餐，就连午餐、晚餐的价格也已经脱轨：「茶餐厅依家成60 70，大排档之前系啲平民嘢食，依家人均都要200、300好Ｘ癫」「好多工种人工同廿几年前一样，但系物价已经升咗一个double」「啲乜鬼冰室lunch，六七十蚊起表仲可以唔包嘢饮」。

除了正餐，有网民亦指出超市零食出现了「缩水式通胀」，不仅加价还减少份量：「啲薯片先贵，而家特价杂唛都要10蚊包，但得50g，啲嘢贵咗仲要偷偷哋整细咗」。

有网民称「尽量唔出街」：太多智商税

有网民直言现在留在香港消费极不划算：「所以尽量都唔出街啰，留返啲钱出国玩仲好，太多智商税。」

这番话引来楼主无奈回应，反问是否只能去日本、韩国，还是要「特登返深圳，为了腿蛋治？」楼主更透露自己曾经尝试为了悭钱而亲自下厨，却因为「试过整，但唔识烘底，同餐厅整𠮶啲完全两回事」而宣告失败。

网民献计「抗通胀」

对于高昂的外出食饭成本，网民纷纷分享了终极的「抗通胀」奇招，有网民认为与其挨贵饭，不如自己动手丰衣足食，指出印尼捞面十元有五包，加上三十五元三十只的鸡蛋，「两包加双蛋唔使十蚊」。

有网民亦提到现时坊间的三元一件寿司以及二、三十元的双餸饭，认为只要肯放下身段，其实还有很多平价选择。有网民更表示，自己每天宁愿睡到最后一刻，然后花十分钟在家准备面包和鸡蛋，打包回公司吃，省钱之余更觉得比外面的美味。

除了生活上的应对策略，有不少网民将矛头指向大环境的经济结构，认为这是全球高通胀加上量化宽松的后果，直言「因为狂印出嚟嘅钱唔少入晒股票市场」，导致「钱越印越多唔值钱但又落唔到一般人手上」，不过这意见亦引起反驳，认为只是将原因过度简化和单一化。

网民抛「客观数据」神打脸：入息中位数其实有升

网民对于楼主「人工停滞」的说法则意见分歧，有网民力挺楼主，指出「好多工种人工同廿几年前一样，但系物价已经升咗一个double」。

不过，有网民抛出一项客观数据反驳指，本港入息中位数多年来一直录得升幅，从一万五千元升至两万多元，增幅其实与外出用餐的升幅相若，甚至有网民毫不留情地批评楼主不思进取：「即系你份工有问题」、「人工停留系你自己嘅问题」、「几废既人同几废既工先会人工停系原地」。

本港4月通胀率按年上升1.7% 水电燃气价格升幅最高

据政府统计处上月（5月）底最新公布2026年4月份消费物价指数，本港4月整体消费物价按年上升1.7%。各类别中，以电力、燃气及水价格升幅最高，达5.5%。政府预期受国际油价高企影响，燃料相关项目的价格传导效应将持续，整体通胀料维持温和。

数据显示，整体消费物价按年上升1.7%，升幅与3月份相同。若剔除所有政府一次性纾困措施的影响，4月份基本通胀率为1.6%，同样与上月持平。

来源：连登讨论区

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