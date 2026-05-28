「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮

天文台昨（27日）录得今年内最高气温33.7度之际，有女雇主竟因不满家中工人姐姐提早一小时开冷气，怒斥对方「嘥我电费」「热可以出厅坐」，更将事件升级至「尊重」层面发帖公审，结果围炉变自炒，发帖短短十多小时内吸引逾千则留言「围剿」，网民亦极速起底揭开她更凉薄前科。

「热可以出厅坐！」工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科↓↓↓↓

这名女雇主昨（27日）在社交平台发帖公审其外佣行为，她表示，已与工人姐姐就开冷气规矩约法三章，规定对方「10点可以开，第二朝6点要熄」。

但昨日，她发现姐姐完成工作后，在晚上9时已返回房间并开启冷气，楼主见状立即发难，怒斥对方：「热可以出嚟坐，厅有冷气，你又未瞓住咁早开冷气嘥我电费。」

「如果唔守我规矩，即系唔尊重我」

面对工人姐姐的「黑面」，楼主更是理直气壮地「爆seed」：「如果唔守我规矩，即系唔尊重我，你都唔尊重我，我都唔需要尊重你，你的要求要开冷气我都唔会批，我亦唔钟意我全家去旅行，你无王管随便全天开冷气。」

最后，她更向网民发问：「你地又点睇工人开冷气呢个问题？」似有意希望广大网民围炉共同「闹爆」这工人的「无规矩」行为。

围炉炒车！反招网民「零负评」围剿 狠批刻薄无良

不过，帖文非但没有引来预期的「围炉取暖」，反而触动了广大网民的神经，逾一千三百个留言几乎以压倒性的姿态狠批楼主刻薄、凉薄：「好心你啦，开个冷气好似攞咗你条命咁」、「30几度开阵冷气都咁多野讲，无良雇主就系你呢啲」。

有网民更以将心比己的态度分享自身经验：「我姐姐中意几时开冷气都可以，有时我见佢唔开，我仲叫佢开...我觉得呢啲系一份尊重，只能讲每个人对尊重的定义唔同。」

另一位网民更表示：「我𠮶位工人姐姐喺我屋企，就系佢屋企...人生在世好短时间，有能力让大家生活愉快，系自己福气。」

「一个钟几多钱？」 网民计数嘲讽：穷就唔好请工人

对于楼主最在意的电费问题，大批网民直指她「孤寒」、「庹缩」，认为为了区区一小时的电费而大动肝火实在不值：「穷就唔好请工人啦」、「一个几毫都咁Ｘ计较，同你打工真系好Ｘ惨」。

有网民引用AI资料，指出「香港家庭开一个钟头冷气的电费，约为$0.7至$1.5港元」，另一名网民更分享了自家冷气机的用电量记录，显示其变频冷气每小时仅耗用约0.3度电，质问楼主：「姐姐早一粒钟开冷气好似攞你老命咁，系咪无钱装变频机？」

不少网民又半开玩笑半认真地警告楼主小心网络闻名的「M血汤」都市传说，如此刻薄对待朝夕相对的工人姐姐，小心对方在饮食中「加料」报复，「等饮M血汤啦Ｘ你老母」、「你对人好人地咪对你好啰...成日话请唔到好工人姐姐，不如问下自己其实有冇拎个心出嚟对人啦」。

被揭有「前科」：曾称前工人「抵死」应「出面受下」

有网民极速「起底」，翻出楼主过往的留言记录，在去年中一则关于「超迷你工人房」的帖文中，楼主曾提及一位已完约的工人，她虽然为对方找到新雇主，却在留言中称：「我觉得佢都有d抵死，我有咁好既环境俾佢做都唔珍惜，系时候去出面受下。」这番言论令网民更加确信楼主的为人，直指她「原来有前科」。

事件发酵至今，楼主仍未删除帖文，亦未有回应网民任何留言，大部分网民都认为，在酷热天气下，一个舒适的工作和休息环境是对劳动者最基本的尊重，为了节省极其有限的电费而剥削他人，最终只会导致关系破裂，得不偿失。

来源：Threads

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