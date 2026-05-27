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「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮

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更新时间：10:36 2026-05-27 HKT
发布时间：10:36 2026-05-27 HKT

父母本应为子女遮风挡雨，但这个避风港有时却是成长伤人最深之处，有网民在社交平台facebook上发起讨论，询问大家「父母有无讲过令你最伤心既话？」瞬间引爆大批网民深层共鸣，留言区化作一片泪海，原来那些年父母冲口而出的一言一语，早已在无数孩童心中留下不可磨灭的创伤，更有不少经历令人听后感到极度心寒与窒息。

「跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽↓↓↓↓

说到父母的毒性金句，一些网民第一时间留言称曾被父母骂、那句传颂多代的「生嚿叉烧好过生你」，不过，在更多网民的真实经历面前，原来这句已被视为「碎料」。

「生嚿叉烧」只系碎料？哮喘病发母骂「你几时死」

有网民忆述十岁那年哮喘病发，气管扯得极度辛苦，几乎接近断气边缘。

没想到母亲不但没有丝毫担忧，反而极度不耐烦地咆哮：「死得未！你几时死！要死就死，唔好嘈住屋企人瞓觉！」这番话对于一个垂病挣扎的孩童而言，无疑是带来了毁灭性的心理打击。

亲情竟比不上一层楼：「你死唔该行远啲！」

更令人毛骨悚然的是，有网民忆述，当年曾经因为受不住压力，整个人已经跨了半个身出十几楼高的窗外企图轻生。

面对命悬一线的骨肉，其母亲竟冷酷地吐出一句：「你要跳楼死唔紧要，唔好系我呢度，影响我层楼，你死唔该行远d。」这种将物业价值凌驾于亲生骨肉性命之上的言论，让不少看过留言的网民直呼三观尽毁。

同样荒谬的言语暴力比比皆是，有网民表示，仅仅因为小时候不懂背诵乘数表，就被亲母指住痛骂：「你去村里面个井𠮶度，跳落去死咗佢啦！」

视为附属品叫女儿问男友索钱：「叫鸡都要畀钱啦！」

一些网民无奈表示被父母视为附属品或摇钱树，有网民大爆父亲的自私恶行，指自己当年用血汗钱买了人生第一部热门手提电话，后来换新机便将旧机珍藏收起，怎料竟被父亲偷偷拿去变卖。

被揭发后，父亲不但毫无悔意，更将钱据为己有，大条道理地反驳：「放喺度都冇用㗎啦，卖咗去攞返几百蚊都好。」

另一位女网民指母亲误堕电话骗案损失百多万元，由于不够钱用，竟厚颜无耻地要求女儿向富有的男朋友索取金钱，甚至口出狂言：「你男朋友咁有钱叫佢比钱我啦！叫鸡都要比钱啦系咪呀？！」该网民坦言，亲生母亲竟将女儿贬低至此等地位，令她彻底心死。

被骂反成上进动力：小学未毕业奋斗成工厂高层

一些网民则分享在学业与前途上，面对父母施加无尽的打击与阻挠，有女网民指在小学会考前夕，母亲残酷地向她宣告：「考到都唔会比你读中学了，你姐还未毕业。」

这番话令她大受打击，会考当日只能心碎地躲在学校后山，眼白白看著校巴送同学步入考场。不过，命运并没有击垮她，这个连小学都未毕业的女孩凭借不屈的毅力，最终奋斗成为一家工厂的最高掌权人，连老板移民也放心将公司交托给她打理，总算用实力狠狠反击了当年的冷言冷语。

另有网民苦笑忆述，当年被母亲疯狂贬低：「你读书成绩咁差大个就做咕喱㗎喇」，结果他真的入了运输行业，但讽刺的是，看不起他的父亲后来生意失败，最终也转行做了运输，令人苦笑无奈。

过来人吁别再被阴影捆绑：「学会原谅他人原谅自己」

在众多网民分享亲身经历中，充斥著被父母骂为「乞衣」、「畜生」、「废柴」等极端贬义词，有父亲更曾以极权口吻恐吓子女：「我生得你出，打死你都仲得。」

这些字字诛心的说话，让许多网民坦言一生都无法释怀，不少网民感慨表示，童年时的确会为这些说话暗自流泪，甚至觉得自己连呼吸都是错，但随著年纪渐长，他们学会了将自己抽离，明白到有些人根本不懂得如何为人父母。

「其实，骂人那个内心才是最脆弱空虚」

面对一些父母令人心碎的说话，有过来人留言鼓励，只要学会为自己好好生活下去，无谓再被原生家庭的阴影所捆绑。

另有过来人坦言有被父母骂了「伤心到唔想再提」的说话，但「人大了，就学会过滤」，她坦言不记恨父母，绝不会如其他网民以怨报怨做出「大过踢佢入老人院」的行为，「因为我学会原谅他人原谅自己。其实，骂人那个内心才是最脆弱空虚。」

来源：90年代回忆 (新版)＠facebook

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