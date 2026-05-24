公屋厕所狂涌邻居烟味 楼主求助惨被叫搬屋 最终靠「一神物」成功自救｜Juicy叮

住公屋最怕遇到欠缺公德心的邻居，有公屋居民在网上求助，指邻居在家中吸烟，难闻的二手烟味从「厕所抽气扇涌出嚟」，直漂入其家中，令她饱受二手烟之苦。

楼主无奈发问求解决良方，没想到竟引来大批同病相怜的街坊大吐苦水，不少人还提出各种极端的「反击战术」，在一轮苦中作乐后，楼主最终透露，已实测找到一款神物，可以切实解决问题，为饱受二手烟滋扰的公屋居民带来一线曙光。

公屋厕所狂涌邻居烟味 楼主求助惨被叫搬屋 最终靠「一神物」成功自救↓↓↓↓

楼主在公屋讨论区facebook专页发帖，劈头便问大家有没有遇过烟味飘入屋的问题，并无奈表示烟味是从厕所抽气扇涌出。为了避免触动烟民的神经，楼主已戴定头盔，强调「我呢篇文无一只字话唔俾大家系屋企食 大家唔使咁激动」，纯粹只想寻求解决方法。

惨受二手烟滋扰 声明「无话唔俾食」仍遭狙击

不过，帖文仍迅速吸引不少「起钢」的酸民，有网民冷嘲热讽，叫楼主「自己去山顶买楼，咩冇烟味啰」，甚至有人叫楼主直接搬屋。

面对留言狙击，楼主亦不甘示弱霸气反击，直斥对方：「有钱唔使同你讲嘢啦，而家公屋讨论区啊，讨论紧公屋问题啊」，更寸爆反击指有问题出现应该先找解决方法，而不是动辄搬屋，「一有问题就搬屋 搬晒十八区移埋民都搞唔掂啦」，直言即使住私楼也会遇到同样问题。

街坊有共鸣：由猪油味到「24小时死老鼠味」

另一方面，帖文亦瞬间引来一众公屋街坊的共鸣，原来不少人都饱受邻居的气味攻击，除了最常见的二手烟，网民分享的「地狱气味」更是层出不穷。

有网民表示经常闻到对面屋传来猪油味，有网民在凌晨时分闻到邻居煮出前一丁，直呼「凌晨闻到仲惨过闻到烟味」，更夸张的是，有网民大呻家中「24-7死老鼠味攻入屋」，惨过人间地狱。

网民集思广益献奇招 苦中作乐

为了对抗无孔不入的烟味，各路网民纷纷献出看家本领，在「物理防御」方面，有网民提议把大门边的缝隙全数封死，楼主表示这招确实有效，门口封条后已经没有烟味，无奈现在烟味转移到了厕所。

另外，也有不少网民建议出动空气清新机，或者利用风扇将气味反向吹出窗外。

不过，最「引人入胜」的方法，莫过有火气十足的网民建议，只要一闻到烟味，就马上在厕所喷洒挥发性极强的模型油或杀虫水「以毒攻毒」，有网民又提出极端水攻，笑言只要一有烟味，就直接拉花洒伸出窗外向下射水。对于这些激进提议，楼主也忍不住笑言「此方法不错」。

受二手烟滋扰公屋户现曙光！楼主实测分享终极法宝相片

当然，网民的激进方法只属玩笑性质，只为围炉讨论时苦中作乐一番，在现实中绝不可行，亦可能触犯法例及房屋署规则。

不过，在综合了众多意见后，楼主最终找到切实解决方法，她决定采用「气味覆盖法」。楼主其后在留言区上载了一张相片，展示自己从本地个人护理品牌购买的一款驱虫扩香瓶。这款扩香瓶原本是放在厨房，但楼主决定将它移师到重灾区厕所作实测，并笑指浸味「浓到有啲夸张」，只插了几支扩香竹签就已经相当攻鼻，希望借此能彻底盖过邻居的烟味。

楼主的分享引来其他街坊的热烈响应，另一位深受其害的网民亦上载了另一张相片，图中是一款定时自动喷洒的香薰机。该网民表示自己也是靠这部会定时喷出浓烈香薰烟雾的机器来对抗异味。

来源：公屋讨论区＠facebook

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