连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？｜Juicy叮

有网民在社交平台发文，指其75岁父亲是一位连提款卡（ATM card）都没有的长者，「咁多年都系靠一本银行簿攞钱/存钱」，对电子银行（E-banking）一窍不通，更遑论信用卡。但近日她竟发现有银行职员为其父亲一口气申请了3张信用卡，令她极为愤怒。

《星岛头条》正就事件向涉事银行查询回应。

连ATM card都无！75岁长者竟被银行连开3张信用卡 仔女怒斥：防骗仲要防银行？↓↓↓↓

事主在帖文中附上了一张电邮截图，清楚显示其电邮收件箱内，在同一分钟（下午2:27）内，连续收到了三封来自本港一间大型银行的信用卡申请处理通知。

事主解释，其电邮户口因为连结了年长父亲的电子银行户口，所以收到涉及老父的银行通知。

子女追问 父不明信用卡是什么

该三封电邮分别对应三款不同的信用卡，包括一张标榜旅游体验的Visa卡、一张联营钻石卡，以及一张主打网购优惠的万事达卡。这张截图成为事件的有力佐证，显示银行确实为该名长者同时处理了三宗信用卡申请。

事主愤慨地表示：「试问一个75年来都无用过信用卡嘅长者，点解会一口气申请3张信用卡？」他事后与父亲沟通，发现老人家根本不明白信用卡是「等于借贷，系需要找还卡数」，甚至误以为与扣账卡（Debit Card）无异。

「希望银行职员有返应有道德」

事主认为，长者非常信任大型银行，职员的说话往往比子女的劝告更有力，「你哋银行职员讲一句，好过仔女同佢讲十句」，因此银行职员更应具备专业道德，而非为了「跑数」而向不熟悉金融产品的长者下手：「希望做银行职员嘅你哋要有返应有道德，而唔系为跑数周围揾啲长者埋手！」

帖文最后，事主补充说已经致电信用卡中心，成功截停所有申请，为父亲「保住养老积蓄」，并感叹：「除咗要防备不同类型的诈骗，原来连银行都要防备」。

网民分享长者父母遇同类经历

帖文引发热烈回响，不少网民分享了自己或家人在银行的类似经历，有网民表示，其七十多岁的母亲也被柜位职员误导，将定期存款转成了储蓄保险，直斥「CLS，老母70+ 买乜q呀」，最后要亲自到银行理论。

另一位网民则称，其父亲也曾被职员以赠送超市现金券为由游说申请信用卡，事后却收到年费账单，经投诉后才获豁免。

自称银行前线无奈回应 事主：应出指引规范

有自称是前线银行职员的网民留言，解释了业界的生态：「而家前线比人揸颈就命，搞埋哂d每人报数唔到就开大会指名Ｘ，导致前线知卡唔批都照request，主要都系求生存。」虽然事主表示「理解，但唔同意银行佢哋嘅做法」，但亦认为问题根源在于管理层，应「出返指引/守则比前线跟返会好啲」。

同时，亦有网民质疑事主的父亲是否真的毫不知情，有网民认为「信用卡80年代已经系香港普及」，当时事主的父亲正值壮年，不可能不知道信用卡为何物，怀疑他只是「怕你嬲，应该唔敢讲真话」。事主则回应，父亲当刻确实知道在申请信用卡，但并不理解其信贷性质，需要家人详细解释才明白当中分别。

无论真相如何，大部分网民都对银行向长者推销不合适产品的做法表示反感，认为「银行为咗做到生意，真系无所不用其技」，甚至有网民直言「日防夜防，银行职员最难防」，但言论随即被理性网民反驳，指这只是个别事件，强调不应一竹篙打一船人，大部分银行职员均有专业操守，一些长者骗案亦因有尽责银行职员把关而幸保不失。

今年（2026年）一月，金管局与银行公会推出《长者友善银行服务指引》，以加强对长者使用银行服务的支援。金管局助理总裁区毓麟当时表示，在53项指引措施中，涉及安全性方面，将统一要求银行18个月内做好加强客户沟通和保障，以及授权资讯透明度的工作，即长者客户可授权家人等可信任人士作为银行可联络对象，当长者进行大额提款或转帐至第三方等高风险交易时，银行职员可随时联络获授权人士作出提醒，保障长者免被受骗，而银行亦需提供清晰的授权指南介绍相关责任和风险。

来源：Threads

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