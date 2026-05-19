有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹｜Juicy叮

「千金买屋，万金买邻」，在网购大行其道的今天似乎更突显一个好邻居的重要性，有网民在社交平台上载一张邻居网购一种大型家电的相片，惊呼「作为邻居，最恐怖既事终于发生咗」，事件引发网民极大回响，看相后纷纷吓疯：「计时炸弹」、「好得人惊」、「真系大镬」。

有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹↓↓↓↓

从楼主上载的相片可见，在住宅单位的门外走廊，被一个几乎与半道门同高的巨型纸箱占据。

走廊惊现巨型纸箱 内藏「滚筒式干衣机」

纸箱上清晰印有「滚筒式干衣机」字样，明显是邻居新购置的淘宝电器，这件发热大型家电的出现，令楼主极度不安，甚至崩溃地留言：「作为邻居，最恐怖既事终于发生咗。」

不少网民看到相片亦非常震撼，形容犹如一个「计时炸弹」。

事主已向机电署举报：「呢啲会发热既都淘真系零常识」

楼主无奈表示，该邻居早有前科，「好钟意长期摆嘢系门口，BB车呀滑板车呀」，即使好声好气提醒后，隔一阵子又故态复萌。

她对邻居的安全意识感到忧虑，直言「咩都淘，平时已经多包裹，小家电都算，呢啲会发热既都淘真系零常识」。

楼主曾向物业管理处求助，但对方称「管唔到呢啲」，她唯有打算向机电工程署（EMSD）作电邮举报。

网民反应激烈：「The bomb has been planted」

帖文引发网民极为热烈的反应，大部分网民都对楼主表示同情，并对其邻居的行为予以猛烈批评。大量留言都聚焦于淘宝电器的安全问题，认为未经香港安全认证的发热电器极度危险。

有网民贴出一张在游戏《Counter-Strike》中安装炸弹的截图，并留言「The bomb has been planted」（炸弹已安装），以黑色幽默比喻该干衣机的潜在危险。

另一位网民更分享新闻截图，内容为「大埔电热水炉爆炸 3内地妇孙受伤」，以此警示未经认证电器的风险。

网民纷纷形容该干衣机为「计时炸弹」，并留言「智障先会淘宝大型家电」、「条电线唔够粗出事」、「仲要系发热既嘢，唔知插头系咪3脚」。有网民指出，这些可能是「杂牌」，甚至是没有安全认证的「三无产品」，一旦出事，后果不堪设想。

自保方法层出不穷 「买重保险」成共识

虽然有网民尝试安慰楼主，指「多数都系唔够热最后啲衫干唔到」，但是面对「玩命」邻居，网民们除了表示震惊，亦纷纷为楼主献计「自保」，最多网民提及、也是最实际的建议是「记得买保险」，而且要「买重家居火险」。有网民更提醒要「所有屋企贵重嘢影相，单据影相」，以防万一。

此外，「执定走佬袋」亦是热门建议，有网民贴出一个背包式水枪的产品图片，笑称要「屋企准备定呢一个走佬」，随时准备灭火，其他建议包括在家中添置灭火筒、防烟面罩、防火毡，甚至有网民建议「换只最高级数嘅防火门」。

北上网购电器？消委会提5大自保贴士

在淘宝购买电器虽然价钱吸引，但涉及高耗电量如干衣机时，需特别注意安全，购买前务必参阅香港消费者委员会《北上买电器香港用》注意事项：

1. 电压及插座：香港与内地同为 220V，但内地使用两脚/八字插头。长期加配转插或自行换头会增加安全风险，尤其是高耗电量产品。

2. 产品认证：认明内地强制性认证 「3C认证」 标志。3C代表产品经国家指定机构认证合格，符合法定质量标准。

3. 电器来历：避免购买没有品牌或来历不明的电器。此类产品未必通过严谨安全测试，品质没有保证。

4. 保用与信誉：选购前需留意卖家信用评分、评价及销量。同时确认购物保证条款，如发现故障能否退款或更换。

5. 投诉途径：如遇消费争议，可致电深圳市消委会粤语专席热线 (0755-966315)，或透过香港消委会寻求跨两地转办个案。



购买前亦建议同时参阅机电工程署「家居电气安全手册」，确保家居安全。

来源：candyytse＠Threads、香港消委会

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