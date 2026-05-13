港男深圳揼骨惊遇「来都来了2.0」险失守 韩系男技师行为太「到位」 突问「那两个字」吓到速逃 记者联络事主获店名｜Juicy叮

一名港男近日在社交平台上，分享自己在深圳按摩时怀疑遇上「来都来了2.0」，他因女朋友吃醋而特意选择男技师，岂料却遇上人生中最严峻的「贞操保卫战」，帖文在短短两日已累积逾1百万人次浏览量，更被转载至连登讨论区，成为热门话题。

《星岛头条》记者联络到该男事主，他透露了涉事按摩店的名称。

港男深圳揼骨惊遇「来都来了2.0」险失守 韩系男技师行为太「到位」 突问「那两个字」吓到速逃 记者联络事主获店名↓↓↓↓

女友呷醋禁揾女技师 分房按摩成噩梦开端

楼主在帖文中表示，5月2日周六与女友在深圳用膳后决定去「揼个骨」，女友因担心女技师按摩会「出事」而吃醋，故要求楼主选择男技师。由于店内当时没有双人房，两人被迫分房进行按摩。

楼主换上店方提供的即弃底裤后，形容「恐怖剧场正式开始」。他指出，该名男技师在按摩大腿与臀部时，动作极度不寻常且频频越界，甚至有多次不必要的身体接触，触碰到其下身敏感部位。楼主强调自己当时曾特意发出「喂」一声示意制止，但对方「完全当听唔到」。

蒙眼后行为更猖狂 专业术语背后藏玄机

最令楼主感到不安的是，当按摩进行到足部及上半身时，技师的身体距离与触碰方式已远超专业范围，更形容对方的举动令他感到极度恶心，「好似好想话畀我知佢『有反应』咁」。

及后，技师要求楼主戴上蒸气眼罩，在视线受阻的情况下，对方行为变本加厉，更突然询问：「帅哥，要不要护肾？」

楼主当时已感到事态严重，即时拒绝。怎料在推油过程中，技师的动作竟触及胸部敏感位置，手法极度越界。最令楼主尴尬的是，由于长时间受到物理刺激，身体不自觉出现了生理反射。技师见状，竟随即贴近耳边低声询问：「要不要扶阳？」

楼主在文中绝望地解释：「系男人都明，系生理反射唔代表钟意。」他听到这句极具冲击力的「扶阳」后，认为事态严重，直言当刻「吓到魂魄都唔齐」，深怕会发生更不可挽回的事，随即大喊：「唔使喇，差唔多可以停！」并以「九秒九」的速度冲出房间寻找女友。

网民：「传说中嘅来都来了」 避雷帖文竟变「逆向宣传」

楼主事后将经历分享至Threads，提醒大家「男仔真系要保护好自己」，帖文瞬间引爆网络，转发量惊人，不少网民对「扶阳」一词感到新奇，纷纷留言笑指：「学会一个新词语」、「呢篇文基味浓」。

大批网民涌入留言笑爆嘴，有人揶揄楼主「...只系你接受唔到原来自己心中都有座断背山」、「一开始以为系胶post，但睇落feel到你系认真越睇越好笑」，有不少网民借用红姐名句调侃：「传说中嘅来都来了」、「出埋唔好蚀？」

有网民则理性分析，该场所可能并非单纯的按摩店：「呢个场应该本身有做开特别生意」、「技师以为你都系寻求呢种刺激」。

更有趣的是，虽然楼主是为了「避雷」而发文，但随后他再发帖表示，信箱已被数以千计的私讯（DM）塞爆，当中不少网民竟是询问「边间想试」、「求推介」或「技师Number」，甚至有人问他收费多少（楼主透露加了¥300），令他哭笑不得。

事主澄清：百分百真人真事 非广告、非作故

面对部分网民质疑楼主帖文是AI创作或广告，楼主严正澄清：「绝不是老作，不是亲身经历冇可能写得咁巨细靡遗」，并强调自己是「钢铁直男」，有生理反应纯属自然科学现象，「生理反射唔代表钟意」。

他最后呼吁男性网民，北上按摩时若发现技师行为有异，一定要勇敢开声或即时终止，否则「惊恐与尴尬」将会伴随整个按摩过程，甚至留下心理阴影。

楼主形容男技师「韩仔咁」 记者联络涉事人获店名

《星岛头条》记者以网民身份联络到该男事主，为证所言非虚，他透露了涉事深圳按摩店的名称，记者翻查网上有关该店的介绍，店家属连锁店，直营店有数十间，店内技师自营培训，有「深受港人喜爱」「品牌认可度高」的赞誉。

楼主在后续帖文中提到，他事后翻查涉事店的专页，发现他们真的有服务标明「扶阳」的字眼，不过，记者今日（13日）翻查该店IG及FB专页内容，则未见有关字眼的服务。

楼主在回复留言表示，过半数DM的网民其实都是想去「试伏」，并形容该名男技师「韩仔咁」「男人角度都几型」。不过为了保护私隐，以及避免惹上官非或「惊佢地比人book到圣诞」，楼主坚拒在网上公开涉事按摩店名称，让这间拥有「扶阳」神技的骨场继续成为网民心中的一个都市传说。

来源：path2demon＠Threads

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