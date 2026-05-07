「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮

有网民在社交平台分享在一间文具舖，目睹一名女雇客因买数枝笔，嫌弃总共三十多元的价格太贵，竟咒骂店主「等一齐执笠啦！」，帖文引起极大回响，更罕见地引来大批本地实体店老板「围炉」大吐苦水。

「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？↓↓↓↓

在社交平台Threads发文的这位网民，在帖文开宗明义叹息「香港实体零售已成笑话」，他分享了本周二（5日）在一家旧式文具舖偶然听到的一段离谱对话。

当时一名中年女顾客拿著几支笔准备结帐，听到老板报价三十多元后，立刻大感不满指：「几支笔咋㖞，咁贵？」老板无奈解释已经很便宜，但女顾客依然不依不饶，竟拿其他店的结业货作比较：「痴线咩，隔离人哋清货3蚊枝咋(执笠清货)，人哋都实有赚啦！」

最令人心寒的是，当老板大吐苦水解释实体店需要负担租金及灯油火蜡，只求「赚餐晏仔」时，该名顾客竟冷血地反唇相讥：「咁暴利，等一齐执笠啦你哋！」

这番说话令楼主大感不解，感叹不知从何时开始，香港人已经习惯了等店舖结业清货或蚀卖，只要店家赚少少正常利润，就会被扣上暴利的帽子。

店主罕见集体上水留言：零售业系冰河时期

这篇帖文瞬间戳中了无数本港网民及零售业者的痛处，大批本地零售店的老板罕有地纷纷在留言区现身说法。

有经营三十多年的本地童书出版社负责人直指现时是「冰河时期」，感叹：「今日嘅香港零售系真系好难做，可能系我地比较悲观，睇唔到个好处。」一家独立书店的老板亦无奈道出心声，指很多人没有做过生意，常常以为店家必定赚钱：「都唔知人地要卖几多枝笔先交到租，更加唔会谂人地分分钟1蚊人工都袋唔到」。

面对客人无理的格价，有专营桌游场地的店主感到匪夷所思，直言部分客人存在逻辑断层：「完全唔会考虑租金人工，尤其系香港呢个地方嘅租金人工呢啲咁关键嘅Factors。」

有尖东老字号玉器店坦言「香港零售业好多都系挨紧」；有转战饮食业的外卖店主更表示，正因为「无得做零售」才转行搏一搏，毕竟「除咗产品成本价，租金，人工，水电杂费都唔系小数」。

有雪茄店主更以反讽语气留言：「赚钱系唔应该、赚钱唔系天公地道，要去由客去估你成本人工，再决定俾店家赚几多。」

习惯网购与香港物价脱节？

除了店主大吐苦水，大批网民亦纷纷留言探讨这种畸形的消费心态，有网民直指这种风气极度讽刺：「好多人都一边贪平淘宝拼多多，一边嗌好惨舖头冇生意」。

该网民点出核心问题，指买开内地网购平台的客群已经与香港物价脱节：「佢哋永远用『平』去judge，已经睇唔到香港个成本有几高，同时又justify一个差啲嘅品质」，有网民甚至苦笑指，有传媒或KOL经常宣扬「蚀钱等于良心小店」，导致大众潜移默化觉得「要赚钱就等于奸商」。

点解唔系淘宝买？网民行动力撑实体店：唔想越嚟越少舖

尽管现实残酷，但仍有不少街坊对实体店抱有情意结，有专营纸品文具的手作店主表示，经过旧式文具店「总系忍唔住入去兜个圈」。有网民分享自己坚持光顾实体店的原因：「当我用紧Pilot擦得甩原子笔，我同事走嚟话点解唔系淘宝买几蚊枝平好多，我答佢因为唔想越嚟越少文具舖。」

楼主亦留言表示，明白大家想省钱，但「都唔好等到人哋执笠先买啦」，因为零售业差「经济咪又系循环咁差，最后咪又系自己受」。

来源：wonghoman_＠Threads

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