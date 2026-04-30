港人带长者北上深圳一日游求救 「保姆级」行程震撼登场 网民惊讶：点「打卡呃Like」都谂埋｜Juicy叮

五一劳动节带来3日连假，预料有大量港人北上消费，有网民在社交平台发文求救，指有海外亲戚回港，希望安排一日的深圳即日来回行程，但因为有长者同行，令行程安排变得相当头痛，帖文旋即引来大量热心者献计，提供了堪称「保姆级」的详尽攻略，对计划带长者北上人士甚具收藏价值。

港人带长者北上深圳一日游求救 「保姆级」行程震撼登场 网民惊讶：点「打卡呃Like」都谂埋

有网民在「深圳大陆吃喝玩乐交流」facebook专页发帖提问：「因为亲戚系其他地方返嚟香港玩，想有一日去深圳玩，即日来回，想请问一下大家有冇咩地方好推荐。」

楼主又强调「因为有长者，想去商场为主，或者多平路一啲既地方」。

长者同行求安稳 网民：「行商场咩心态？」

楼主解释，选择商场纯粹是出于对长者的考量，因为「主要老人家冇所谓，只系想行商场原因系冇咁辛苦啲路平啲，又容易有位坐」，希望找到一个能让后生一辈逛街、老人家又能随时休息的地方。

有网民对此提出质疑，直言：「返深圳一日，要行商埸都唔知乜心态」，不过，其他网民立即反驳，认为「大陆嘅商场同香港好唔同，多嘢买，多嘢食，行攰咗又有位坐下」，体验一下并无不妥。

楼主本人也亲自回应，表示亲戚从外国回来，只是想体验一下，并非有什么「唔好心态」。

深业上城（资料图片）

网民献上「保姆级」完美路线图

在众多留言中，有网民提出的「超丰富行程」获得楼主大赞「好正」。

该行程建议由莲塘口岸入境，然后去饮茶、到仙湖植物园赏花，午饭后再去按摩放松，接著到「深圳之眼」和东门打卡，最后经罗湖回程。

此长者专用北上行程，箭嘴流程图如下：

莲塘口岸入境 → 饮茶 → 仙湖植物园赏花 → 午饭后去按摩 → 深圳之眼和东门打卡 → 经罗湖回港

这位网民更贴心地解释了行程的巧思，例如「莲塘相对人少、过关大堂宽阔啲、好行啲」，而回程选择罗湖或福田，则是考虑到「终点站上车好啲」，确保长者有座位。

她还提醒，三、四月是赏花季节，公园可能依然美丽，而且要安排一些有特色的景点，「俾佢哋同啲friend show off 下」，考虑得无微不至。

仙湖植物园（网图）

「商场懒人包」：一出地铁站就行得！

除这位神级网民的行程建议，其他实用建议亦从四方八面涌入，仿佛为楼主整理了一份长者深圳旅游懒人包。

福田区：交通最方便之选

综合众多网民的意见，最多人推荐的是交通方便、商场林立的福田区，特别是地铁「会展中心站」。

有网民表示，从落马洲过关后，直接到「会展中心站」就「成程唔洗烦」，这里有皇庭广场、领展中心城、COCO Park等多个大型商场互相连接，「几个商场痴住，领展中心d洗手间干净d系坐厕」，而且全程有冷气，无需日晒雨淋。

不少网民建议另一热门地点是「深业上城」，其结合室内商场与户外小镇的设计，空间感十足，非常适合长者。

南山区：现代化体验

此外，南山区亦是另一网民热门推介，尤其推荐经深圳湾口岸前往，网民指「后海、万象城2期」和「海岸城」都是不错的选择，环境新颖，设施先进。

其中，深圳湾万象城更紧邻「深圳人才公园」，如果长者体力许可，可以在海滨步道散步看海，享受悠闲时光。

罗湖区：经典情怀

对于偏好传统过关方式的长者旅客，网民表示，罗湖区的「金光华商场」和老牌的「万象城」也是不错选择。

有网友指由罗湖口岸过关后「乘一个站到国贸站即到，很方便！」

深圳红花岭公园（资料图片）

除商场 仲有呢啲好去处

当然，除了行商场，网民亦为其他计划带长者北上游玩的人士，提供了不少文化和休闲景点建议：

文化体验：有人推荐「锦绣中华·民俗村」，认为那里的表演节目较适合老人家。此外，「南投古城」也被指是「近站又好行」的选择。

公园散步：「莲花山公园」是不少人的心头好，有网民分享在附近草地「好多人放风筝，睇人放都好开心」，气氛非常写意。

来源：深圳大陆吃喝玩乐交流＠facebook

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