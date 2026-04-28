赚到尽？家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」｜Juicy叮

有本港老人院的家属昨日（27日）在社交平台发相发文，公审一间老人院「赚到尽」，除了质疑「纸尿片开大数」外，更附上一张院方为老人家安排的伙食照片，愤慨地表示：「伙食咁样当一餐离唔离谱啲」，帖文掀起热议。

家属公审老人院「颓饭」得只蛋 过来人晒更极限劣食：「三粒烧卖你见过未？」

该网民昨日（27日）在「香港老人院黑店大全」FB专页发帖公审该间老人院「赚到尽」，他在帖文中写道：「纸尿片开大数已经唔同你计，伙食咁样当一餐离唔离谱啲。」

事主狠批「赚到尽」

从楼主上载的相片中可以清晰看到，一个分隔餐盘上，装著一餐看似简单的饭菜，一边是已切碎的炒菜，而另一边则是一只金黄色的「脆边」煎荷包蛋，并淋上了些许豉油，旁边还有一碗白饭。楼主认为这样的伙食与收费不成正比，感觉被剥削。

网民分享「地狱级」经历：「你呢餐算好靓」

帖文迅即引发热烈回响，出乎意料地引发大批网民纷纷贴出自己或家人在其他安老院的「恐怖」经历，认为楼主的这一餐相比之下已属「良心之作」。

有网民留言分享了更令人咋舌的见闻：「你见过三粒烧卖同两粒鱼蛋做餸未？啲菜餐餐都系黄晒同好硬...怀疑所有蔬菜肉类都系人哋唔要既彊尸肉」。这位网民更痛陈，有院舍的床位月租上万，冷气费和尿片费亦需数千元，直言：「出面果啲地狱嚟」。

部分网民上载了其他院舍的膳食照片，其中一张显示一碗白饭上浇著橙色酱汁，餸菜只有「肉粒得几粒」，看起来十分寒酸。另一张照片则是一碗看似清淡的白粥，但据网民所说，院方以「老人家肠胃唔好」为由，让长者「餐餐食劲咸既白粥」，处境更令人心酸。

网民：「煎蛋」是诚意定敷衍？

对于楼主照片中的煎蛋，网民意见两极，有网民认为「有只完整嘅蛋咪好啰」，甚至有前院舍厨房员工留言表示「从来未试过煎蛋当一个餸」。部分网民从烹调繁琐角度分析，指出为数十甚至上百位院友「续只蛋煎，真系唔系咁易呀」，认为这反而是诚意的表现，总比那些「唔知什么猪肉一pat pat」的糊状餸菜要好。

不过，不少网民持相反意见，认为长者膳食应以蒸水蛋等更易消化的方式处理，煎炸食物并不合适，而且多油煎至㶶边对长者亦不健康。

有经验家属吁不定时探访巡查

面对部分老院服务质素参差，有网民建议：「觉得老人院唔好就接返屋企自己照顾啦」，但言论即引来反驳，指出并非每个家庭都有条件24小时照顾长者。

有经验的过来人则苦口婆心地劝告老人院家属：「大家记住多d上去（老人院）探，而且系不定时！！」

来源：香港老人院黑店大全及黑幕踢爆关注组＠facebook