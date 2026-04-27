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街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮

时事热话
更新时间：13:00 2026-04-27 HKT
发布时间：13:00 2026-04-27 HKT

平价鱼都有「偷龙转凤」？有女网民在社交平台发文，怀疑自己在马鞍山一个街市鱼档以40元买游水鱼时，被鱼档档主暗中换成死鱼，帖文引发热议，真相更出现大逆转，有眼利网民指出鱼身上多个特征，疑事件另有内情。

街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！

有女网民在「香港街市鱼类海鲜研究社」Facebook专页发帖表示：「屋企人去买游水鱼，鱼档㓥好即时拎返屋企，呢条鱼系未俾人换咗？」

女事主晒相揭鱼眼变白

她表示，由于路程遥远，所以没有回去跟鱼档对质，但决定「开名大家小心！」，并指涉事鱼档位于马鞍山一个街市。

从楼主上载的三张相片可见，一条黄立䲝放在金属兜内，第一张相是鱼的全相，鱼身鳞片尚算完整；但第二、三张相则近镜对焦鱼头和鱼眼，可见鱼眼明显「白蒙蒙」，瞳孔混浊不清。

网民：眼白=死鱼？ 事主：血变硬 肉质「鞋」

帖文引发热烈回响，意见两极，不少网民单凭鱼眼就断定是「死鱼」，直言「睇眼便知死鱼」、「睇只眼已经唔清，应该系已经死咗一段时间！」，更有人夸张地形容「死咗九年」。

楼主其后亦补充，指自己「洗个肚D血已经变硬」，而且将鱼蒸了9分钟后，肉质十分「鞋口」，她列出种种迹象似乎都印证了自己已「中伏」的猜测。

有网民对于平价鱼都有换鱼感惊讶，并对楼主遭遇深表同情，认为「咁平嘅鱼都换？真系冇良心！」，有过来人亦分享，指有鱼档「系有档新鲜鱼换死鱼架」，甚至有其他马鞍山街坊网民称对楼主所指涉事鱼档印象不佳，「呢档野...我上次睇住佢一人多就即刻加价」。

「专家」登场：唔系死鱼 可能系...

正当网民差不多「判定」是换鱼之际，真相竟出现大逆转，有眼利网民提出另一种可能性：该鱼是病鱼，并非死鱼。该网民仔细分析道：「暂时睇条鱼只眼饱满，无凹陷，但又发白...我觉得好可能系眼疾而唔系唔新鲜。」

他解释，黄立䲝如果死到眼白，鱼身会变成银色，但相中的鱼「鳞片仲好金」，加上鱼鳍有「烧鳍」迹象，推断「呢条似新鲜，但唔系太健康既鱼」，可能是因为水质差导致细菌感染。

这位网民的「专业」分析迅即得到部分人认同，同时，不少网民认为黄立䲝属于平价鱼，对不良鱼贩来说，要换走的诱因不大，「一条低价黄立䲝新鲜同埋死都系冇乜价值！换你都冇意思！」，认为鱼档为了「几十蚊嘢」去冒险换鱼，实在不太可能。

网民教路买鱼自保术

事件亦引伸出如何在街市买鱼才能自保的讨论，有网民建议，「拣咗鱼唔系即时俾佢睇住佢㓥嘅咩？」，提醒大家要全程「金睛火眼」盯紧整个过程。

有网民更提出更直接的方法：「下次自己㓥啰」、「买完返屋企先㓥，咁实唔会有人换到你条鱼」。

来源：香港街市鱼类海鲜研究社＠facebook

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