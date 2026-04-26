手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出 网民踢爆藏4大致命疑点｜Juicy叮

有网民昨日（25日）在社交平台Threads上载一封疑似来自广华医院的欠款通知书，信件像真度极高，但被网民踢爆暗藏多个疑点，高度怀疑是诈骗信，引发网上热烈讨论。

手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出 网民踢爆藏4大致命疑点

该名网民发帖表示「近日收到封医院嘅欠款信」，信件要求缴付港币150元的欠款，并附上转数快（FPS）的QR code。从楼主上载的相片可见，该信件为白色信纸，上方印有医管局及广华医院的中英文名称、标志及地址，设计非常逼真。

不过，楼主随即发现多个疑点，首先他认为医院收费模式通常是「睇前比诊金，拎药前比药费」，而且自己近期并无使用服务，因此感到奇怪。

而最关键的破绽，莫过于信件的日期矛盾：「信入面20号前付清，信封面22号寄出」！这个时间上的低级错误令他不禁在帖文中疑惑：「如果真系骗案，未免太有心机了吧，但唔系骗案，又未免太低级错误」。

网民献计拆解骗局 最大共识：Check「HA Go」App

帖文引发热烈回响，网民们几乎一致认为这是新型骗案，并纷纷献计，最多人提及的「拆解天书」就是医管局官方手机应用程式「HA Go」。

不少网民都建议「开HA go一睇就知」，「直接HA GO app 交钱，唔好理会封信」。有网民更分享经验，指现时App功能十分方便，「我妈acc加左我做照顾人，我acc连我老母d覆诊都睇到」，所有纪录及费用一目了然。

网民热议这款追款信四大疑点：

1. 限期谬误：对于信件寄出日竟迟于付款限期的问题，有网民指出：「假啰。净系20号前要付清但22号至寄出呢样，就知你都唔使理佢啦。」

2. 信件外观：有曾收过真实欠款信的网民分享经验，表示「我都有收过广华嘅欠款信...个信封样同你依封唔一样」，亦有人称医院的催缴帐单并非白色。

3. QR Code陷阱：骗徒在信中附上QR Code，意图引导收信人直接付款。有网民提醒，新闻曾报导冒充政府部门的信件骗案，同样是利用QR Code盗取个人资料或金钱，手法如出一辙。

4. 字体争议：更有眼利的网民放大信件，质疑「医院个医字错嘅」，不过楼主对比后则认为「好似一样」，可见骗徒在细节上亦力求逼真。

警方呼吁切勿乱扫QR Code

本月（4月）中，有网民亦在社交平台表示，收到收到一封声称来自香港政府「检控部」的信件，信内附有二维码（QR Code），企图诱骗市民扫描二维码，进行诈骗活动。

旺角警区亦透过facebook专页发帖呼吁市民慎防假冒政府信件，切勿乱扫QR Code， 旺角警区温馨提示：

核实身份：政府部门一般不会透过扫描信件上的 QR Code 要求提供个人敏感资料或进行转账。

保持冷静：收到可疑法律文件时，应先根据官方渠道（如政府网页）查询相关部门的联络电话，并直接致电核实。

切勿乱扫：不要随便扫描来历不明的 QR Code，防止手机被植入恶意程式或进入钓鱼网站。

如果怀疑收到诈骗信件，请即致电警方 「防骗易18222」热线查询，使用 「防骗视伏App」搜寻可疑网址或名称。

来源：double_c_burger＠Threads