带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮

有港爸在社交平台发文求助，表示自己与太太及一岁女儿在参加完亲人的丧礼后，家中发生一连串怪事，怀疑「系咪撞咗嘢野？」，他更公开家中CCTV曝光「不明」怪事，掀起网民激辩，言论夹杂灵异、传统禁忌与科学分析。

携1岁女出席白事后全家怪事频生！CCTV片段曝光 网民激辩：撞邪定流感？

事主在帖文中表示，一家三口在出席完亲人白事后，太太当晚深夜便开始发烧，虽然曾一度退烧，但翌日中午「屋企块镜突然烂咗」，时间正正是12点14分。

CCTV直击！镜子自爆吓坏港妈

他强调，家中两只猫当时并不在镜子附近，排除了宠物撞破的可能。从他上载上周六（11日）的CCTV影片可见，在标示时间为「12:13:45」时，屋内环境平静，母亲正在家中一角打点。

然而，约12点14分34秒，突然传来清脆玻璃爆裂声音，母亲明显受惊，立即转身冲向BB的方向查看，其中一只猫猫之后才好奇地走近。事主指太太在镜子爆开后「feel到好唔舒服」，再度发烧，即使吃了药也未见好转，令他忧心忡忡。

司徒法基师傅「路过」指点迷津 网民反应两极

帖文引发大量网民留言，意见两极，一些网民认为事主一家是「撞邪」，核心问题在于不应带年仅一岁的幼儿出席丧礼。著名玄学家司徒法正师傅之子、同为法科师傅的司徒法基「路过」留言，直指：「其实1岁系唔建议去大酒店（殡仪馆），呢个已错」，并解释如果小朋友是「撞邪风」，通常会「夜间持续发烧，日间正常」。

他建议楼主先从医学途径处理，若证实非病毒感染而情况持续，才需要进一步处理，并建议可用碌柚叶水冲凉。

有网民分享恐怖经历，称「5年前我去完屋企人丧事 当晚发高烧...医生话我中咗好强病毒...只毒依家仲系我身体入面，冇得医」，提醒事主不能掉以轻心。网民纷纷提供各种传统化解方法，例如「去衣纸铺，买15张黄色大百解...抹屋抹身时口念『大百解，保平安』」、「用碌柚叶煲水冲凉」及「查日脚」等。

另一方面，不少网民则认为事件应以科学角度看待：「去做快测睇吓系咪B型流感啦...你惊得鬼嚟，都唔知过咗48小时食特敏福嘅黄金期未」。另有网民理性分析：「人多地方空气唔流通，感染传染病啫，嗱嗱临睇医生。」认为发烧是普通感染，镜子爆裂可能只是巧合。

太太现身说法：不停叫守护神保护BB

在网民热烈讨论之际，事主的太太亲自现身更新情况。她感谢各方意见，并表示，当日前往殡仪馆途中「不停叫我啲守护神保护BB」，幸好BB一直安然无恙。

她又透露：「我今朝即刻去咗睇医生，重有用快测，医生话冇乜大碍」。从她上载的相片可见，快速测试结果显示她对新冠、RSV及甲乙型流感均呈阴性。她透露，在求医之余，也尝试了传统方法，例如在家门口烧衣纸，并准备「去买碌柚叶冲凉」，双管齐下以求安心。

事件中，科学与玄学的交锋成为最大看点，有网民认为「有病就有病...感冒有感冒鬼？癌症有癌症鬼？...真系唔好玩啦，呢啲叫无知。」但也有网民分享经历反驳，指曾有朋友信奉基督教的家人，女儿发高烧入院多时不退，最后「查到遇到污糟嘢，跟住化咗啲衣纸后，个细女即刻好返即刻退烧」。

根据卫生防护中心资料，在本港，季节性流行性感冒（流感）一般于一至三／四月和七、八月较为流行。病征突发且较严重，包括发高烧、咳嗽、喉咙痛、流鼻水、肌肉及关节痛、严重疲倦和头痛，亦可能出现呕吐和腹泻。健康的人患上季节性流感后，通常会于数天至两周内自行痊愈。

来源：__man_fung＠Threads