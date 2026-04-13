获派天恩邨公屋仅88呎！港女陷两难 过来人晒图教路点生存：曾喺床直接碌入厕所｜Juicy叮

有女网民在社交平台发文，指自己首次获派位于天水围天恩邨的公屋单位，但面积仅88平方呎，令她陷入两难，帖文引发热议，亦引来部分过来人「上水」，分享在这「纳米盘」中的生存之道与及生活日常。

获派天恩邨公屋仅88呎！港女陷两难 过来人晒图教路点生存：曾喺床直接碌入厕所↓↓↓↓

有网民在「公屋讨论区」FB专页发帖求助，她写道：「今日收到信派天恩村恩慈楼88呎！但唔当一次，想知洗衣机可放那里！还在考虑当中！谢解答！」原来，楼主这次编配属于首次，即使拒绝亦不会计算机会，让她有更多空间考虑。从帖文可见，她最关心的实际问题，就是如何在仅仅88呎的空间内，安置一部洗衣机。

网民劝「唔好要」：细过㓥房

帖文引发热烈回响，不少网民对88呎的空间感到震惊，直言「88平方尺咁细？」，有网民更尖锐地形容：「同监仓一样不过大八尺」、比坟墓「大丁点」，有网民指出，这种「纳米单位」连基本家私都难以容纳，「88呎实在太细，仲细过㓥房，家私摆唔到，屋企都唔想返」，认为单位根本不适合居住。

有曾获派此类单位的网民，分享亲身「睇楼」经历道：「个厕所细到得一个人膀头既宽度」、「肥啲洗手间都要侧身入」。一位曾居住在同类单位的网民更分享了极度夸张的「血泪史」，直言：「细到试过上格床落床叉错脚直接碌入厕所！」

天恩邨88呎单位由来

有网民引用网上资料解释：「2004年起由中转房屋改为公共屋邨，但单位仍是中转房屋的设计标准，最小的单位只有8.19平方米（大约88平方呎）。」

资料显示，2004年，因中转房屋需求下降，房委会通过将天恩邨第一期由中转房屋正式改为公共屋邨，此举旨在善用房屋资源，将原设计为临时性质的单位，编配予公屋轮候册的合资格申请人，虽单位曾作改善工程，但也导致天恩邨第一期保留了较小的单位设计。获派天恩邨第一期或同类情况的宝田邨，将不会计算在三次公屋配屋机会内。

「过来人」晒图分享生存之道

由于楼主可以「唔当一次」机会，大部分网民都力劝她放弃，等待下一次更好的编配，「反正唔当一次，等下次啦」、「家人经验，紧接一派好快第二派。」

在一片反对声中，有居住在这类纳米公屋单位的「过来人」分享经验，为楼主提供实际建议，有同样居住在88呎宝田邨单位的网民，上载了一张厨房的相片，可见空间极为狭窄。她分享道：「先说㕑房太小，我要用升（锌）盆来放电炉，再加网切菜，便（很）差想到很迫窄」，直言虽然可以放置洗衣机，但居住空间实在太小，她自己收到天恩邨的派信时也选择了放弃。

另一位曾居住在同类单位的网民则提供了更详细的「生存攻略」，建议楼主必须善用垂直空间，他建议要购买「碌架床」，「下面衣柜加台上面床」，并附上了一张商品参考图。他还具体教路：「单门细雪柜放窗台，上揭式欧州洗衣机放厨房，另配上墙层板，唔系你会无地方放嘢」。

来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组