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公屋智能门禁系统可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入纪录保留28日即删 一情况下保存期较长｜Juicy叮

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更新时间：12:46 2026-04-12 HKT
发布时间：12:46 2026-04-12 HKT

房屋署最近于部分公屋试行兼容「智方便」及「八达通」的非接触式智能门禁系统，旨在为居民提供更便捷及更安全的大厦保安系统，此项新措施在社交平台引起了网民广泛讨论，焦点转向打击滥用公屋，不少网民联想到系统是否可应用到「捉呃公屋」方面。

房署向《星岛头条》首度披露，新智能门禁系统会保留住户出入纪录28天，其后会自动删除，另外在一些情况下，保存期会较长。发言人强调，智能门禁系统运作亦严格遵守私隐条例。

公屋智能门禁系统可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入纪录保留28日即删 一情况下保存期较长↓↓↓↓

房署于上月（3月）起在黄大仙东汇邨及元朗朗善邨试行「智能门禁系统」，住户只需使用八达通或「智方便」个人码即可进入大厦，除可避免大厦密码外泄的风险外，亦便利居民日常出行，更可为长者解决忘记密码的困扰。长者只需使用「乐悠卡」进行刷卡，便能便捷回家。

尽管身兼房委会委员的立法会议员梁文广已公开澄清，强调当局并非以此作为识别滥用公屋的工具，但普罗网民仍联想到此系统，有助追查长期丢空单位的滥用公屋户。

网络热议：大数据监察？长期丢空单位者现形？

在Facebook及Threads等社交平台上，不少留言都认为新系统或可以成为「大数据」工具，应用于打击滥用公屋，很多网民甚至已「预先」表态支持房署应用该系统于「捉呃公屋」方面，他们认为，这套系统能有效收集数据，令滥用行为无所遁形，形容是「德政」。

有网民指出，系统可以「记录晒你出入时间」，若住户没有拍卡纪录，或可被视为「长期无返处所其中一项指标」，从而方便署方识别怀疑滥用公屋的个案，支持网民期望此举能「增加公屋轮转率」，将单位交还给有需要的人。

网民：有咩好怕？「除非你呃公屋」

支持网民又普遍认为，奉公守法的居民根本无需畏惧：「除非你呃公屋啫，否则有咩好怕？」认为新系统若应于用打击滥用公屋，相信能有效筛走滥用者，是绝对的「好事，方便收楼」。

不过，在热烈讨论中，不少网民亦提出假若使用智能门禁系统「捉呃公屋」亦存有漏洞，最常见的「漏洞」就是「跟机」：「一人拍十人跟著入」，或者「管理员开门或跟人一齐入又点呢？分分钟成个月都拍唔系几次咭。」

有网民提出「代打卡」的可能性，笑言：「咁就会多左一个职业，pt打卡」，或者将八达通交给朋友「定时去拍卡扮有出入大厦」。不过，其他网民马上反驳，认为在CCTV的监察下，这些招数未必奏效。有网民建议，应参考写字楼做法，「逐一拍卡，唔俾跟出跟入」，甚至引入「人面识别」才能真正杜绝问题。

官方首度披露：出入纪录保留28日 自动删除

面对众多网民揣测，房署发言人向《星岛头条》作出回应时表示：「一般情况下，系统会保留相关进入大厦的纪录28天，其后便会自动删除。」发言人又谓：「如有涉及罪行或检控的情况，有关纪录会保存较长时间，以便有需要时作呈堂证物之用。」

发言人强调，智能门禁系统的运作严格遵守《个人资料（私隐）条例》的相关规定，只有获授权的管理人员才可操控有关系统，包括复制、删除、处理及保管纪录等。

目前在率先试行智能门禁系统的公屋，有黄大仙东汇邨及元朗朗善邨，发言人表示：「短短一个月内，两个屋邨已有超过八成多居民登记使用，反应热烈，可见系统深受居民欢迎。房屋署计划将有关系统推广至更多公共屋邨，以惠及更多居民。」

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