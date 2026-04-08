东铁男女逃票「交足戏」断正 神同步「这表情」 网民怒吼：罚太轻！｜Juicy叮

搭港铁遇查票，有人欢喜有人愁！有网民在本周日（5日）乘搭港铁东铁线时，直击职员上车查票，结果「前面同左边乘客中招」，更拍下两名涉嫌逃票男女乘客的「神同步」惊愕表情，引发网民热议，直指两人「交足戏」、「一脸茫然」、「应该罚重啲」。

东铁男女逃票「交足戏」断正 神同步「这表情」 网民怒吼：罚太轻↓↓↓↓

根据楼主在社交平台发布的帖文，事发时列车正驶近粉岭站，从他上载的影片可见，身穿黄色制服的港铁职员进入头等车厢，并表示「我们现在要检查车票」。

直击查票实况 两乘客断正

职员首先走向坐在楼主对面、身旁摆满行李的一名黑衣女乘客，该女乘客声称自己用Visa卡付款，但查票机没有纪录。职员随即指出：「你买普通等㖞」，并告诉她头等车厢在「隔离个车厢」，「唔系呢个车厢㖞」。女乘客闻言，以普通话问道：「可以补吗？」

与此同时，坐在楼主左边的一名格仔衫「阿叔」，同样被发现只购买了普通等车票。职员对他说：「这个是头等哦」、「你买的是普通等」。最终，职员要求两人「阵间我哋下一个站要落车处理㖞」，两名乘客便在粉岭站由职员陪同下车。

「不谋而合嘅表情」成热话

事件最引人入胜的一幕，是楼主其后再发布一张相片，将两名涉事乘客被查票时的反应并列，楼主配文「不谋而合嘅表情」，相中可见，左边的「阿叔」张大嘴巴，一脸难以置信地望向职员；右边的女乘客同样嘴巴微张，表情错愕。

这张「神同步」的相片旋即成为网络热话，楼主在与网民互动时亦笑言「两位都交足戏」。不少网民留言，认为两人是在「诈傻扮懵」，「应该罚重啲」，「即刻透傻扮懵佢地最叻」、「又扮得几似」，有网民更戏称「呀伯好好戏～面部表情一流」。

网民促加强罚款：成日见无拍卡坐头等

事件引发网民对东铁线头等车厢逃票问题的激烈讨论，许多经常乘搭的网民表示，逃票情况非常普遍，「每一次入头等坐，一定会见到有人冇拍卡就照入去坐」、「根本十个入面有九个都系冇拍卡博懵上......」。有网民愤慨地表示，「次次坐头等见到班懵Ｘ冲晒上车就想叫人上嚟查飞」，楼主亦深有同感地回应「same same」。

现时若在东铁头等车厢被发现未持有效头等车票，将被视为逃票，不设补票。根据《港铁附例》，在东铁逃票须缴交$1,000附加费，若拒绝缴交或重犯，最高可被罚款$5,000及监禁。部分网民认为罚则仍太轻，应「治乱世要用重典」，甚至有网民建议「即时要留案底+罚1000 现金！」

不少网民呼吁港铁加强执法，「应该要check密啲」，甚至有网民提供「攻略」，建议乘客若发现有人逃票，可「打定电话去三个站之后叫『游击队』（即查票组）」。

楼主第二度拍到逃票

事实上，该名楼主已非首次拍到同类情况，翻查其帖文，他在今年2月16日亦曾发帖，标题为「东铁线头等往罗湖有人无拍卡当场断正」，相距约两个月，楼主再度遇见，今次他亦留言指这是「第二次影到」。

事件在网上持续发酵，不少网民认为这些乘客是「博大雾」，为节省十多元的差价而冒上被罚款1,000元的风险，实在是得不偿失。

来源：mnmmnn＠Threads