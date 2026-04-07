拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮

清明时节有孝子贤孙在扫墓期间遇上「坟场老鼠」，一名大婶自备环保袋游走坟场，怀疑专门偷取一样嘢。清洁姐姐不但当场揭发「坟场老鼠」的恶行，还醒目地表明「跟咗你尾好耐」。详情见下图及下文：

拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐逐张睇↓↓↓↓

楼主：清洁姐姐捉住阿婵

楼主昨天（6日）在社交平台Threads发帖，留言指「今日去拜山，咁啱遇著『坟场老鼠』」。

楼主讲述详情，指「拜拜下听到好嘈，有个负责人同一个清洁姐姐捉住咗一个中年阿婵（婶）样嘅女人，话唔俾佢走」。

楼主：用环保袋装住一大袋

楼主在场「听咗一轮，大概就系个女人系咁拎人哋拜完之后放喺度嘅生果🍎，用一个环保袋装住咗一大袋。系当场断正𠮶只」。

楼主引述负责人指：『你呢个行为其实系盗窃』。女人则称：『我唔知㗎，谂住唔好嘥㗎咋。我第一次嚟』」。

清洁姐姐：咁熟手唔系第一次

清洁姐姐答嘴：『我跟咗你尾好耐，影晒相。睇你咁熟手一定唔系第一次』」。

楼主继续报道现场情况，称「然后听到另一个清洁姐姐就话，坟场唔见嘢，成日都入晒清洁姐姐数，都赔咗几次。最后𠮶负责人请示咗个上司放过咗佢」。

楼主赞清洁姐姐好醒好叻

楼主总结时表示，「首先要赞吓个清洁姐姐真系好醒好叻，识得唔打草惊蛇影埋相有证据断正。唔知佢拎返去系自己食／送俾人／卖返出去」。楼主最后称「环保归环保，偷嘢还偷嘢。都唔应该系咁做🙂‍↔️」。

针对涉嫌盗取他人拜祭后留下生果的大婶被当场抓获一事，有网民感到惊讶，指「一直以为啲先人食完再俾啲浪浪食，估唔到有人偷」。

网民：拜完自己执返祭品

于是有人建议日后「拜完之后自己执返啲祭品啦，食物系俾人食嘅，一系就俾真•老鼠食，唔系俾鬼食嘅」；但也有网民表示「预咗俾露宿者食埋，有时重得滞唔想带返落去」。

另有似乎知情的网民指，「坟场老鼠好耐之前已经有，系以前仲恐怖，试过喺渔民坟场整烂人地个坟，之后叫人俾钱整都有」。

网民：好多呢啲人借花敬佛

虽然「坟场老鼠」大婶以「唔好嘥」为由开脱，但有网民指「好多呢啲人借花敬佛，执嘢唔系自己要，系俾其他人，以前做超市见唔少，等人以为佢系善心人」；楼主同样也在帖文中质疑：「唔知佢拎返去系自己食／送俾人／卖返出去」。

还有网民好奇「我真系想知道佢食完系咪咩事都冇🤔」，并笑言「偷咗边个嘅，当事『人』会做嘢㗎啦~」；另有人则提出盗窃行为必须严肃处理，「当然报警啊！」。

由于楼主并无透露涉事地点，网民也热心查问「边个场？」、「想知边个坟场」，希望得知地点，以便日后前往拜祭时可以多加小心。

资料来源：ritacy__＠Threads

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