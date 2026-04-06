港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮

一对港人夫妇早前到深圳足浴，惨堕脱鸡眼骗局。苦主自嘲是「水鱼」，好心在网上发文爆出这宗瘀事警世，指夫妇两人在店内被两名大叔合力夸张脱走共60粒「鸡眼」，收取共5500元（4800元人民币）的天价费用。详情见下图及下文：

港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元逐张睇↓↓↓↓

楼主：深圳脱鸡眼中伏

楼主昨天（5日）在社交平台Threads以「深圳脱鸡眼中伏事件」为题发帖自爆瘀事——「与太太在商场内想脚底按摩（60元人民币），来了两名大叔，各放下小胶盆，有半盆不热的水浸脚，跟著帮我们切脚皮（免费）。

楼主续详细讲述对方的套路，指「（大叔）之后就话有好大粒鸡眼，问脱唔脱？太太又有需要，就答应80元人民币一粒」。

说到重点时楼主称「他们没有说有多少粒鸡眼，只系用一个家用的夹餸夹+小刀，忙碌地在左右脚板底地干，再加上黑色的消毒液，再拍照数完成多少」。

楼主：我们每脚底各15粒共60粒

最终「我们每脚底各15粒，共60粒，他们收了钱走了（成功㓥咗两条水鱼）」。

好数口的网民即时计数，指「共60粒？即系你俾咗$80（人民币） x 60（粒） = $4800（人民币，折合约5500港元）你俾咗人哋两个月人工了」。

楼主：只怪自己唔小心中伏

楼主在回应网民时补充，希望「唔好有下次🤣」，并形容两位大叔为骗子，称「边有咁多鸡眼，骗子揾借口呃钱」、「两个骗子，他们只系用刀割了脚皮，就话鸡眼」、「两个骗子，冇恐吓，冇要胁，只系话好多，造完先话每只脚造咗15粒，只怪自己唔小心，中伏」。

楼主表明发帖原因是「我自己喺度讲啲咁瘀嘢，都系想大家小心骗子」，并透露「骗子仲话我有灰甲，我坚持话冇，损失小啲」。

因应这宗脱鸡眼「㓥客」事件，不少网民对于「每只脚板底有15粒鸡眼」的说法表示感到震惊和难以置信。有人直言「谂起个画面都几恐怖／核突😱」、「咁多粒。。。八爪鱼夫妇！」。

网民：有15粒鸡眼一早痛到行唔到

另有网民质疑「鸡眼最多咪两粒，每脚15粒，你𠮶啲唔系鸡眼，系生大疮」、「生一粒都行唔到点样可以生到15粒？你话你生香港脚有15粒水泡都有说服力啲」、「成只脚有15粒行路个人都高2CM（厘米）」、「你哋系应该去申请健力士纪录，而唔系脱咗佢」。

有人坦言「真系有咁多粒鸡眼嘅话仲出到街咩😂」、「如果你每只脚底都有15粒鸡眼你一早痛到行唔到」、「两对脚共60粒？每对脚6粒都痛到上唔到深圳！好明显㓥死牛！咁狼死！！！」、「一粒都痛死啦 点可能有30粒啊」、「一只脚底15粒鸡眼你哋仲可以行路嘅？」。

网民多谢提醒支持讲出嚟

部分网民对事主遇骗表示同情，但也有人提醒「你连自己脚板有几多粒鸡眼都唔知，抵俾人呃啦😂」、「两个骗子遇上两个傻子🙈」。

有人则力挺楼主，称「如果脚有15粒鸡眼应该行路都好痛，不过都多谢你分享，因为骗案嘅手法真系层出不穷🙈」、「支持楼主讲出嚟，等其他人唔会中伏」、「多谢提醒」。

网民：15年前中过招 收咗$2000

此外，有网民分享了类似经历，表示「15年前中过招，收咗我$2000」，也有人提到「之前去深圳整指甲又系撞到对面两个香港人（两父子傻下傻下蠢蠢地咁款），挑鸡眼挑到8000蚊埋单😂😂😂。点解会肯俾钱㗎？8000蚊挑一世都唔使呢个价钱啦」。

不过有人则遇上好事，称「之前同老母去都遇过......但讲价讲到$¥10一粒，脱咗一次再生佢话包我老母半年任脱🤣，但我老母脱咗十几粒话行路无再痛！」。

资料来源：yungwaikwokbob＠Threads

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