公屋派位拒绝二派理由点写好？网民分享黄金理由最易「中」 有人靠「呢一句」成功上岸？｜Juicy叮

轮候公屋终于等到上楼机会，但派到「唔啱心水」的单位，究竟应该点样写拒绝信？最近有网民在社交平台代朋友发问，指朋友正为拒绝二派的理由而烦恼，「大家拒绝二派原因写得详尽吗？还是简短？」帖文引来大批过来人分享经验，原来拒绝理由，背后大有学问。

公屋派位拒绝二派理由点写好？网民分享黄金理由最易「中」 有人靠「呢一句」成功上岸？↓↓↓↓

楼主在「公屋讨论区 - 香港facebook群组」FB专页发帖求教广大网民，帖文迅即引发热烈讨论，不少网民都认为理由是否详尽并非重点，「详尽简单都系计两次」，有网民就估计最常见的理由「就是照顾老人家，但都要看年龄，最好65以上机会才大一些」。

理由要「啱听」：照顾老嫩系王道？

不过，即使出动「长者牌」亦未必通行，楼主在回应网民时表示，朋友就曾尝试「偷步谂住揾医生写推荐信」，证明家中长者需要照顾，可惜医生认为长者「有能力照顾自己」，最终唔肯写信。有经验的网民就教路，「你自己找社工，议员，或自己写拒绝信给房署」，再到屋邨办事处填写拒配声明。

除了照顾长者，子女读书亦是热门理由，有网民分享成功经验：「我当初一派唔要，原因小朋友转校问题想在原本区附近，跟住第二派就中咗。」该网民表示，自己是直接向职员讲述「三个小朋友返学问题」，希望获派原区附近单位，最终成功「上岸」。

详尽定简短？网民意见两极

对于拒绝信应该写得详尽还是简短，网民意见不一，有网民认为「详尽简单都系计两次」，无需花费心神，但处于「最后一派」的申请者，则抱著「尽地一铺」的心态，认为即使机会渺茫，写得详细啲当系「今生无悔咁啰」。

有网民就相信，详尽的理由有机会打动职员，「详尽啲写自己的理想屋邨，佢哋会聪取你们的意见」，更有人分享成功经验，指打电话拒绝后，由主任帮忙写明情况，「第二次就睇到理想屋邨」。

不过，有网民则提醒，「配屋系配房组负责，同屋邨主任冇关系㗎」，认为决定权不在屋邨主任手上。

除了以上「正路」理由，留言区亦涌现不少千奇百怪的拒绝原因，有网民直言，第一次获派葵芳某单位时，「开门间屋好臭」，就以此作为拒绝理由，有网民更开玩笑建议，可以写「冇背山面海，冇南风窗，所以唔要」，或者干脆说「唔啱心水」，创意十足，令人哭笑不得。

来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组



