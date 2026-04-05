扶手电梯旁石壆玩极限运动？ 青年港铁站惊险「瀡滑梯」 网民吁目击者举报｜Juicy叮

有贪玩的青年无视危险，在人来人往的港铁站内利用斜台玩命「瀡滑梯」，一个瀡完接一个，一旦失手堕下便祸己及人。有看不过眼的网民呼吁目击者举报。详情见下图及下文：

扶手电梯旁石壆玩极限运动？ 青年港铁站惊险「瀡滑梯」 网民吁目击者举报逐张睇↓↓↓↓

楼主：咁长嘅电梯当滑梯咁瀡落嚟

楼主昨天（4日）晚上在社交平台Threads上载两段短片发帖，留言指「HKU（港铁香港大学站） C2（出口）啲人系咪黐线，咁长嘅电梯几条仔当玩滑梯系咁瀡落嚟」。

现场为香港大学站C2出口的扶手电梯，第一条片从下而上拍摄，远距离见到一名黄衣青年在分隔楼梯与扶手电梯之间的高高石壆墙上准备滑下，身旁有另一名男子疑似在楼梯旁教路。

撑起避障碍物 「冲线」后回望

黄衣青年之后大著胆子，在石壆墙上坐正身体，伸长双脚，做好准备滑下的动作，期间还留意到要撑起身体，避过石壆墙上的黄色障碍物。

帖文的第二段短片则从另一角度拍摄，黄衣青年正从楼主身旁慢慢滑下，以及落到石壆尽头「冲线」后站起回望的镜头，见到黄衣青年疑似有同伴在场；而短片临完结前，有一名蓝衣人在石壆上移动，怀疑是黄衣青年另一名瀡滑梯同伴。

楼主回应网民时估计，在场瀡滑梯的「似系街童，但系又有几个都有返啲年纪嘅叔叔陪佢哋」。

网民：佢玩紧极限运动

网民强烈谴责青年的玩命恶行，批评「真系好鬼无聊，加咗咁多嚿挡住都照sir（瀡）落去😂」，有人更指出：「人类总是 ... MTR（港铁）已经特登增设一嚿嚿，但佢哋仲要爬」。有人则笑言「佢玩紧极限运动」。

网民乐富站见过类似恶行

另有网民分享类似见闻，指「我之前喺乐富见过有人喺两条扶手电梯中间个位，当自己忍者咁Ｘ样冲落嚟🤡❓」；也有人赌气地说「都到HKU站，唔争在搭多几个站去金钟（站）玩，个条长电梯冇记错中间位系可以直接落最底，啱佢哋玩，应该唔会搞到残废嘅」。

网民倡直接叫职员处理

另有网民严肃处理事件，上载连结和车站电话资料，提醒「下次见到可以打电话直接叫职员处理」。

港铁回复《星岛头条》查询时表示，不清楚影片的来源和拍摄时间，车站最近亦没有相关的乘客报告或求助记录。

港铁呼吁乘客必须注意自身及其他乘客的安全，不要做出任何危险行为。若乘客遇到类似情况，可联络车站职员以便跟进。

资料来源：hinin__＠Threads

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