派彩虹邨10年就拆要唔要？港妈3人家庭陷两难 网民秒答：畀只好牌你！｜Juicy叮

轮候公屋多年，结果派到的单位十年后就要拆卸，你会如何抉择？有三口之家的港妈在社交平台发文，表示「啱啱第一派」就获派彩虹邨，却因单位即将重建而陷入苦恼，求教网民们的意见，掀起热议。

派彩虹邨10年就拆要唔要？港妈3人家庭陷两难 网民秒答：畀只好牌你！↓↓↓↓

这位港妈在帖文中表示，自己为3人家庭，育有一名岁几的女儿和一名5岁的儿子，儿子在九龙塘上学。她获派彩虹邨单位，亲自去视察后发现「都算几安静，隔离都系老人家，走廊都好干净」，但最让她犹豫的是，该单位预计十年后会拆卸，并获派同邨新楼。

事主：怕装修费「倒钱落海」

楼主坦言：「怕花咗一笔钱去装修跟住又要搬过」，毕竟单位状况非常原始，从她上载的相片可见，单位内部如同「清水楼」，墙壁、地板均是未经修饰的水泥表面，角落还堆放著一些沙包和杂物。

她表示，一方面是地点方便，租金便宜，另一方面是装修和搬迁的烦恼，让她不知如何是好。

网民力劝「一定要」：地点无得输

帖文引发大量网民留言，几乎一面倒地力劝楼主「一定要」，认为这是「上上签」「畀只好牌你」，不少网民指出彩虹邨的地理位置极佳，有网民认为「彩虹去九龙塘坐地铁劲方便」，楼主也认同单位「去九龙塘又近去观塘𠮶边都系附近，出旺角又唔算太耐」。

网民补充，彩虹邨「对面买餸又便，地铁楼下，咩车都有得坐」，附近更有图书馆、游泳池等设施，生活配套完善，对楼主而言，「最重要都系睇校网」，而彩虹邨的位置无疑是个优势。

网民教路：简装十年等新楼

针对楼主最担心的装修问题，网民纷纷献计，建议「简单装修」或「求其装，等派新！」。不少过来人分享经验，指「墙壁数下油，用衣柜间房」、「地砖都唔好铺，用Spc地板，经济好多」，尽量减少硬装，把钱省下来，「储钱等搬新楼先装修」。有网民指出，即使花十多万装修，摊分十年，「一个月都唔洗2000蚊」，远比在外租私楼划算。

此外，大部分网民又认为对于十年后要搬迁，其实是优点：「十年后仔女都十几岁，可以帮下手搬嘢去新屋，又可以原区安置住新楼。」另一位网民亦有同感，认为一些住旧公屋网民正等重建，「死都唔知有冇机会住新屋」，现在楼主明确知道何时重建，届时小朋友长大，正好入住新公屋。

有热心网民亦上载了一张彩虹邨重建计划时间表，指出楼主所属的第二期清拆，预计要到2035-2036年，时间比预期中更长，绝对「要得过」。

结论：楼主心意已决

当然，也有网民提醒楼主考虑潜在风险，例如「10年后政策变动无人知....」，有网民亦认为「搬一次屋真的很烦」，而且重建期间可能要忍受多年的噪音和尘土。

在听取各方意见后，楼主留言表示：「见到大家嘅意见，个心都定啲」，并透露「过几日如果睇完屋企如无意外都应该会要」，在众多网民留言后，楼主似乎已吃了定心丸，最终选择了把握当下的首派公屋机会。

来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组