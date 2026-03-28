单车男马路丧玩「厕纸风筝」 目击者：荃湾飘逸到葵涌 网民斥危险并发现另一疑点｜Juicy叮

一名坐单车尾的青年早前在葵涌邨附近马路丧玩「厕纸风筝」，拿著大卷厕纸沿路不断拉出，单车像婚纱般拖著长长的白色尾巴而行，厕纸远看像丝带般飘扬。

另有目击者大爆两人疑曾在荃湾荃富街一带出没；还有人上载马路上的「厕纸」残骸相片佐证。网民怒斥单车男的举动危险，扰乱司机视线之余，同时发现事件中有另一疑点。详情见下图及下文：

单车男马路丧玩「厕纸风筝」 目击者：荃湾飘逸到葵涌 网民斥危险并发现另一疑点逐张睇↓↓↓↓

单车尾拖著长长厕纸

楼主早前在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载短片发帖，留言指「揸车见到你会点？」。

片中见到天色已晚，一辆车尾坐有乘客的单车在葵涌邨附近马路驶过，车尾拖著长长的厕纸，而这些厕纸，正是从尾座青年手上的大卷厕纸扬出。短片隐约见到青年疑不断转动大卷厕纸，以便甩出厕纸。

有回应的网民爆料：「我们在荃富街2点左右买Ｍ记（麦记）完后经过天桥下面见到好长条纸巾…（不过没有影纸巾…都唔知发生甚么事），原来就是这个片段…😰」；另有和应的网民上载马路上的「厕纸」残骸相片佐证。

正义的网民强烈谴责事件「揸车见到呢啲即刻ＸＸＸ佢啊」，楼主也在回应栏称「扰乱司机视线」影响行车安全。

网民质疑大卷厕纸来源

有人则怒斥「玩紧乜X？咁X样浪费纸张？」、「佢会有一日屙屎冇厕纸」。另有网民对青年拿著的大券厕纸起疑，估计「公厕偷出嚟」、

「肯定偷公厕厕纸....」或「可能公厕偷嘅」。

有好想像力的网民则笑言场面有经典电影《倩女幽魂》的感觉，是「《倩女幽魂》马路编........」；有人则想起《天若有情》，形容是「浪漫，华Dee」。

网民错重点：咩厕纸咁犀利唔断

有网民直言这就是「年少轻狂」。有人戏称「放风筝啫」、「好飘逸😂」、「是怕回程迷路的好方法」，并错重点地查问「咩厕纸咁犀利唔断🤣」。而面对此类危险行为，还是有网民严正地建议应报警处理：「报999」。

资料来源：Din Dong ＠facebook车cam L（香港群组）

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