等巴士自来钱离奇飘到脚边 拾金报警终无人认领 港女为$530意外之财头痛 网民：你收咗佢啦｜Juicy叮

一名女子早前在等巴士期间遇上「自来钱」，而且是离奇地飘到脚边。拾金不昧的她于是把飘来的共530元现金交到警署。如是者3个月过去，这笔无人认领的530元成为了这名好心人的意外之财，现正就何如处理这笔天降现金而头痛。有网民则好声好气地建议「你收咗佢啦」。详情见下图及下文：

等巴士自来钱离奇飘到脚边 拾金报警终无人认领 港女为$530意外之财头痛 网民：你收咗佢啦逐张睇↓↓↓↓

楼主：突然有3张纸币飘到脚边

楼主早前在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「集思广益时间：话说3月前喺巴士站等巴士时，突然有3张纸币飘到脚边，拾咗后拎咗去警署报案」。

楼主续指，「啱啱昨日警署打嚟冇人认领，叫我领取返呢3张纸币，点样处理呢笔突然之财好呢？」，接著提出两项「解决」方案：

1) 有人话要全数捐咗佢，因为怕承继上一个人的衰气，唔好留身边；

2)有人话入过警署，过咗法定期，钱合法属于我，无所谓可以留身边。

楼主补充，「但呢排生活确有小压力，要放no pay leave（无薪假），亦有啲代支的钱未回到，点做好呢？」。相中见到意外之财包括一张500元纸币、一张20元纸币，和一张10元纸币。

网民：你就收咗佢啦

针对这笔意外之财，网民也给楼主提供多种处理建议。有人认为收下是「天意」与「善报」，称「相信你系一个好人，平时做咗好事，上天打救你，你就收咗佢啦」。

不少网民强调「自己用啦！冇问题的💕🙏」，因为事主「你既然依咗正常程序交俾警局，啲钱系你㗎啦。你而家拎咗用喺自己身上先，无问题」。

网民普遍认为这笔钱「已经合法拥有，唔好疑心疑鬼，无人认领，就归拾获者。你已经做咗好市民，交警署报案，冇人领系失主问题，你唔使觉得愧疚」。

有人建议：「考虑你嘅情况：既然你有生活压力，呢笔钱唔大，可以用嚟缓解no pay leave嘅开支，譬如买饭或交通费。唔使全捐，否则可能加剧压力」。

网民倡买六合彩

不过，还是有人则建议把钱「捐出去」，有人则中间落墨，称收下这笔横财后，「👆🏻选择2的做法。再用一些来买六合彩，如果有机会中的话，再可以捐一些出去帮助有需要的人」、「拿去买六合彩，如果中便拿去做善事喇！也是替自己积德」、「你都做咗应做嘅事，咪捐10%出去啰」。

有网民分享了类似经验：「咁大个仔执过两次500蚊，第一次中三𠮶年小息喺操场，交咗去校务处，记咗个优点，第二次30几年前喺湾仔街上面都执到500蚊，交去警署，3个月后变成咗我嘅横财」、「之前我拾到$60，直接捐了去庙」、「试过拾到$500警署冇人认领捐晒俾深水埗明哥」。

资料来源：poki_lee0225＠Threads

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