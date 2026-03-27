北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮

港人北上消费成风，除了食买玩，连医疗服务都成为不少人的目标，有网民在社交平台发文，分享她近日一次令人心动的深圳大肠镜检查报价，引爆网民一场关于「平价医疗陷阱」的激烈讨论。

北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」↓↓↓↓

该女网民在Facebook群组「深圳吃喝玩乐资讯关注组」发帖，诚心求问：「请问有冇人试过喺深圳照过大肠镜检查？」她表示在网上咨询过一间位于深圳地铁站附近的诊所，对方开出「低价（人民币，下同）599（元）检查」的优惠，但同时列明「割息肉另计，一粒1000至3000元，大小而定」，连「抽取组织化验又另计」，让她不禁心生疑虑：「会唔会中伏」。

楼主心动发问：¥599照肠镜会唔会中伏？

为了证明照肠镜的「心动价」所言非虚，楼主更上载了一张与诊所职员的对话截图，图中可见，当楼主询问切除息肉的费用时，对方明确表示收费「看息肉大小」，价钱由1000至3000元不等，并确认是「每颗计算」，化验费亦需另外支付，这种「魔鬼在细节」的收费模式，让这份¥599的「笋盘」瞬间变得「伏味浓」。

网民血泪史：小心私院「隐藏收费」 三甲医院才是王道

楼主的帖子一出，旋即引来大量网民留言，大部分网民都劝楼主三思，直言「你呢啲私家嘢，好多隐藏收费」，有网民更现身说法，点名某间「专骗香港人」的医院，指其同样以599元作招徕，埋单时却变成八千多元，价钱翻了十几倍。

另一位网民则以「整鸡眼」作比喻，讽刺道：「你望落去就一粒，佢整完就话入面有七七四十九条根，逐条计」，形象地说明一些内地小诊所的收费陷阱位。

在一片「劝退」声中，网民几乎一面倒地建议楼主选择内地大型「三甲医院」（即最高级别的公立医院），认为这些医院收费正规、明码实价，更值得信赖。

平价背后的风险：乱噏病情、手尾长

在热烈的留言区中，香港大学深圳医院（港大深圳医院）成为最多人推荐的选择，有网民分享亲身经历，指2月底在该院「做大肠镜+照CT,有两粒息肉切埋，化验埋...全套大约$3000」，而且检查结果更能同步至香港的「医健通」，非常方便。另一位用家亦表示，上月才在该院完成检查，「全麻+有几块息肉处理再化验完...都系2000蚊左右有找」，认为收费合理。

不过，有网民则表示曾向港大深圳医院查询，对方竟回复「普通胃肠镜费用大概要人仔13000元左右」，与其他人的经验大相迳庭，有经验的网民随即解画，建议不要在网上直接问价，最好是亲身挂号看医生，「睇医生时再同医生讲你病情，佢会安排」，届时收费单价钱不合意，「咪唔做走人」。

除了金钱损失，更多网民担心的是医疗风险，有网民直言：「队穿条肠，手尾就好长」，甚至可能「要成世用屎袋」，有网民更分享被「乱噏」病情的恐怖亲身经历：「22年香港照4粒切咗...深圳ＸＸＸ医院见平照多次话我有30粒，吓到我番香港再照，一粒都无。」

来源：深圳吃喝玩乐资讯关注组＠facebook