获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮

轮候公屋多年，获派单位本应是喜事，但如果派到的是楼龄近40年的「旧邨」，应该「SAY YES」还是「SAY NO」？有网民在社交平台分享其娘家获派元朗朗屏邨的经历，引发一场关于新旧公屋优劣的激烈讨论。

获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！↓↓↓↓

有网民在「公屋讨论区 - 香港facebook群组」FB专页发相发帖表示，娘家获派的单位来自有近40年楼龄的元朗朗屏邨，她在帖文中呼吁大家：「其实派到旧邨最好亲身去睇下，唔好咁抗拒旧邨...马上拒绝，可以亲身睇完各方面 再决定也未迟...」

娘家获派40年旧邨 劝世「唔好咁抗拒」

为了证明旧邨未必如想像中差，楼主上载了数张邨内公共空间的相片，。从相中可见，虽然走廊和电梯大堂的设计，如纸皮石地砖、旧式铁闸等略显年代感，但整体环境干净企理，空间感十足，保养得相当不错。

楼主亦满意地表示：「好似(娘家)朗屏邨差不多40年楼龄，公共地方仲keep到几靓仔。」

网民热议：旧邨有人情味、够实用

帖文掀起热议，不少网民纷纷认同旧邨的好处，认为「旧就是宝」，有网民指出旧邨单位「够大好用」、「实用面积又大」，间隔普遍比新式公屋更四正。

除了硬件，邻里关系亦是关键，有网民感叹「旧邨有人情味多啲，邻居都好紧要」，更有住在约50年楼龄的湾仔励德邨住户分享，「前年搬入励德邨都有婆婆主动同我哋倾计」，这种温馨的社区感在现代社会中难能可贵。

相反，有网民形容新式公屋「全部都好似监仓式，出边又唔可以摆嘢，静英英，毫无生气」，不过，这番言论随即引来其他网民反驳，指走廊不应摆放杂物以免阻塞通道，这是合理规则。

有网民则指旧式公屋的公共空间更大，「人哋摆得几台麻雀喺度啊」，甚至有网民分享见闻，指在旧邨见过「电梯口打麻将」，甚至「BBQ 都见过」，充满生活气息。

「邻居」成关键！网民大爆生活习惯差异

在网民一片热议声中，「邻居质素」成为了最多人关注的焦点，有网民描述他见过邻居的「特别」生活习惯：「我见过佢哋系用个无盖既水桶装住D垃圾行一段距离再直接倒落公家大垃圾桶内、唔会话用个垃圾胶袋绑好先掉。」

另一位网民又认同邻居质素最重要，他指有新住户搬入后「搞到嘈喧巴闭」，更上载了一张屋邨新增的噪音管制通告相片，并留言指「以前系未见过呢种通告」，讽刺有人「当走廊系自己后花园」。

地点便利是王道 睇楼再决未为迟

回到楼主娘家获派的朗屏邨，大部分网民都认为是「上上签」，不应嫌旧，原因是朗屏邨不但邻近西铁站，「交通方便有得要点会唔要」，而且属于「租者置其屋计划」屋邨，管理质素相对有保证，网民们纷纷认为应该先睇楼再作决定，不应单纯以楼龄长而拒绝。

来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组