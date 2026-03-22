乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答｜Juicy叮

一名巴士乘客拾金不昧，应同车伯伯要求，挨义气把前排座位一个怀疑被丢失的钱包交予车长。戏剧性一刻却紧接出现——即场与车长一同打开钱包作见证时，却竟见到「一样嘢」，这名好心乘客立即脚软，惊青地担忧好心无好报。详情见下图及下文：

乘客执银包交巴士车长 即场打开竟见到「一样嘢」 惊青忧好心无好报 网民教自保对答逐张睇↓↓↓↓

楼主：阿伯见到有银包喺我前排

楼主早前在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「救命…阿伯见到有个银包喺我前排，叫我执去俾司机。好啦，忍咗一个站，我执落去，司机见到唉咗声，叫我咪走呀，闭路影住要一齐打开嚟睇…」。

楼主接著讲出重点「点知，打开无钱㗎，个下，我都唉咗一声，即讲咗3次我无攞过」。惊青的楼主续称「司机话唔系话我攞，而系话我知…我俾佢时系无钱，之后，我行返上层话返俾阿伯知交咗俾司机。原来全车都等紧我报告…再搭讪」。

楼主：好惊被屈偷钱

最终楼主自我检讨时表示「我都唔知系我个样易点定热心，其实银包无钱个下…我都好惊被人屈我偷钱，世界太多好心无好报嘅事啦🙈」。

针对事主的担忧，网民特地开解「无人屈到你，讲证据，定啲嚟」、「有车cam（镜头）都会见到楼主冇攞钱嘅」；还有人从另一角度看，指「你太多心喇，大把人银包冇钱，放松啲啦香港人」。

有网民不忘大赞楼主的古道热肠，「感谢你愿意善良💕」、「可能就系你执返个银包，就已经帮到银包主人了，话唔定可能系对银包主人嚟讲好有纪念价值嘅银包嚟呢～」。

另有人称「上层巴士有车cam～就算无cam，你都系做咗件好事👏我试过唔见银包&（和）试过执到银包交俾司机～真系好appreciate（欣赏）你咁做～（对我嚟讲）钱无咗事少，证件喺度已好感激😭，因为少咗好多麻烦～」。

网民教路如何保障自己

不少网民对楼主的处境大有共鸣，坦言「我都同你一样心态，怕人话我拎咗啲钱」。

为避免风险，有人建议要自我保护，教路「话俾车长知就够」、「下次开电话拍条片保护自己」、「我上次见到银包成叠银纸都冇执，个阿伯同我一起同司机讲」、「同个司机讲，一系叫佢到总站自己去拎」、「下次落楼下同司机讲『楼上有银包』」。

还有好心人特别一再提醒：「下次再行善时要谂啲方法保障下自己先再做，或者唔做亦都唔需要良心责备自己，保护自己最重要」、「比我一定问返个阿伯做乜你唔自己拎去」、「人哋叫你执你就执？下次唔好咁傻！万一里面有毒品你就麻烦！下次就算亲眼见到，都只需直接同司机讲，见到上面左排有个银包就得！」。

有心思细密的网民尝试猜测「会唔会系有人偷咗人哋银包然后攞晒入面啲钱？」，或是「打荷包啲友留彽㗎，下次唔好惦呀！通知司机咪算啰」。

资料来源：sa_b_chu＠Threads

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