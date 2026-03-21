已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮

长年累月的租金支出「帮人供楼」，往往成为租客思考置业的催化剂。有无壳蜗牛回顾过去已花上40万元租金开销，正犹豫应否「上车」。这番挣扎引发网民激辩买楼利弊，而一种突破传统的买楼新思正在维冒起中。详情见下图及下文：

已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起逐张睇↓↓↓↓

楼主：眨吓眼已花40万租楼

楼主早前在社交平台Threads以「买楼」为题发帖，留言指「眨吓眼都已经花咗$40万租楼......最近考虑买楼，供紧楼嘅朋友会好支持，认为好过帮人供楼；仲同父母同住嘅朋友就反对居多，觉得我会劲大压力，咁就一世，觉得两边都有道理嘅……」。

置业好可能是不少港人的毕生功课。这篇帖文旋即在网上掀起一场关于买楼与租楼的大辩论，多方意见正面交锋。

网民：租楼5年使逾$70万

有人先和应楼主，自爆「我都租咗5年楼使咗$70几万」。对于这笔长期的支出，网民普遍认为「买就系自己嘅，租就系人地嘅，条数其实好简单」。

理清思路后，不少已上车的网民分享经验，有人表示「自己一个买咗楼供紧，住得好开心，惊大压力咪买细啲，买旧啲，下下要全新楼就紧系大压力😂」，鼓励楼主量力而为。

有人更加安慰「唔好听啲无供过楼嘅人讲咩劲大压力，其实银行借得俾你，佢地一定计过数你会供得掂」。有网民反驳楼主「咁就一世」的担忧：「咩叫咁就一世？😂你租楼够要租一世啦😂，你供完老咗唔够钱用仲可以逆按揭俾自己，租楼乜Ｘ都冇😂」。

网民：供楼有对冲利息

有人则好心提供实用的财务资讯，提醒：「睇咗好多个post（帖文）发觉好多人都唔知道其实供楼有得对冲利息，所以实际上嘅利息平好多」。

不过，也有网民细致分析：「计晒𠮶啲按保、利息、差饷、印花税、装修......呢啲收唔返嘅支出，40万租金支出，其实唔算好蚀」，认为租金开支并非完全「蚀本」。只是有人痛惜楼主错过执平货时机，「旧年年头咁平又唔买，你都系继续租啦」。

网民提出置业新思维

有网民更加提出打破传统思维的另类买楼策略：「有钱就买楼，但系唔好进入一个买咗楼梗系要自己住嘅谂法，幻想系丰满嘅，现实系骨感嘅，除非你本身好有本钱能够买到想住嘅楼，我同我太太最初够钱买嘅楼系我哋唔想住嘅区，顶尽做咗七成按揭就放租俾人，自己就租返自己想住嘅区，依家我哋有两个单位都系放租俾人，自己冇住过😂」。

有网民提到，这份「有能力买楼好，始终系自己物业自己资产，就算还是升跌都好，其实都系自住唔会卖嘅，系一个属于自己实实在在嘅家。租搂的话再大再靓也不是你的，要睇你系踏实or小资爱show off（炫耀）」的自由，是租楼难以比拟的。

而且，买楼能更好地顾及个人喜好与生活品质，置业后「自己间屋想点整想维修都得，又唔使谂续约之类嘅事」。

网民：钟意租随时搬去心仪地区

然而，也有网民坚持「自己钟意租多啲，随时搬去边区住，随住收入搬大搬细都得」，于是总结「各有各好各有各取舍」，「最紧要自己住得开心🥰😊」。

最后，仍有网民作出实用建议与心态调整：「唔使谂得咁复杂，如果你有买楼首期钱，就买楼，当存钱和长线投资，供唔掂时卖出去咯，最紧要低买高卖，买楼比买股票低风险」；亦有网民补充：「如果遇到心水楼就买，好多时系睇极都唔啱，多过无首期」。

资料来源：tree.hole.hole＠Threads

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