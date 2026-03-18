巴黎一地区撞样香港公屋掀议 港男游法吓傻：以为返咗沥源！网民惊揭：巴黎公屋竟是沙田「师父」？｜Juicy叮

有港男近日去法国巴黎旅行，赫然发现一地区竟撞样香港公屋，仿如一比一复制，他晒相触发曾游巴黎的其他本港网民共鸣附和，并再纷纷贴相，从不同角度证实此区与香港的公屋惊人相似之处，掀起热议，最终更揭开当中的疑似原因。

巴黎一地区撞样香港公屋掀议 港男游法吓傻：以为返咗沥源！网民惊揭：巴黎公屋竟是沙田「师父」？↓↓↓↓

有网民在社交平台发相发幅表示：「喺巴黎食碗越南粉......经过第十三区，忽然间个感觉好似返咗沥源邨」，并询问「唔知有冇人都咁觉得呢？」。

资料显示，巴黎第十三区（13e arrondissement）位于巴黎左岸，是欧洲规模最大的华人社区所在地，以「巴黎唐人街」和高层建筑群著称。

港男巴黎食越南粉 惊见「沥源邨」

他随文附上两张照片，相中可见在巴黎第十三区内，几座高耸的住宅大厦，建筑设计密集，窗户排列整齐，围绕著一个宽阔的中央广场，其中一座大厦的外墙更画有巨大的蓝色雀鸟壁画，这种高密度住宅配搭平台和商场的布局，瞬间勾起了香港网民的集体回忆。

楼主其后再发布影片，片中可见，该区不仅建筑风格酷似香港，街道上更出现「乐园大酒...」、「好好酒家」等中文招牌的店舖，充满港式情怀。

网民共鸣：唔讲以为系沙田！

帖文引发大量网民共鸣，不少人直呼「哗，你唔讲我真系以为系沙田嚟 」，有网民更分享经历，指「我share去story啲人以为我返咗香港」，楼主也回应指，当下的感觉「劲似沙田路，前便去隧道转咗入新城市，一嘢望上去沥源邨个感觉」。

除了沥源邨，网民亦纷纷提出其他相似的屋邨，如「似黄大仙」、「竹园邨嚟架㖞！」、「根本就系屯门大兴邨」，甚至有人认为与禾𪨶邨更相似，另一名网民分享的巴黎夜景照，在街灯映照下，湿漉漉的街道与亮著万家灯火的住宅大楼，更被形容「有啲似屯门添」。

解构建筑之谜：源自法国大师设计理念

为何巴黎会有如此「香港风情」的社区？有熟悉建筑的网民解开了谜底，指出这并非巧合，而是「都系受同一时期嘅设计风格影响」，有网民引述文章解释，这种建筑风格源于法国建筑大师柯比意（Le Corbusier）的「光辉城市」（Radiant City）理论。

该网民详细解释：「因为香港的新巿镇就是建筑大师Le Corbusier 『光辉都巿』理论的成功实践，个模范就是沙田。」在1970年代，香港的卫星城市发展深受其高密度、高楼层、人车分隔及平台连接的现代主义思潮影响，旨在解决居住问题。因此，巴黎第十三区与沙田沥源邨才会如此相似，可说是「师出同门」，如按时间序，更可说巴黎此区为香港沙田公屋的「师父」。

香港味处处有冬菇亭 网民：完全想像唔到系巴黎

除了建筑，巴黎十三区的「香港味」还体现在生活细节中，有网民惊喜发现，连在香港已销声匿迹的甜品店「许留山」竟然也能在该区找到，从照片可见，店内熟悉的黄色装潢和餐牌，令不少网民大感意外，直言「如果喺英国见到都冇咁意外，佢仲要系一个巴黎劲up dup既商场」。

更令人惊讶的是，有网民贴出照片，显示商场内有一家名为「Mey Xin 美心饼家」的面包店，无论名字还是店面风格，都与香港的「美心」极为相似，甚至有网民发现，该区连「冬菇亭」和旧式屋邨店舖的影子都能找到，不禁感叹「完全想像唔到系巴黎」。

讨论区中，不少居住在海外的香港人表示，巴黎十三区是他们寻找家乡感的地方，区内不但有很多越南华侨开设的餐厅，可以直接用广东话点餐，华人超市的物品也比较便宜。

有网民分享道：「我好钟意13区，好多人讲广东话」，更有人笑言「喺𠮶区完全唔使讲法文都生存到」。

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