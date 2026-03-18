80岁嫲嫲堕网恋陷阱！为「联合国情郎」绝食课金或卖楼 家人惨变仇人崩溃求助：会唔会呃到过身？｜Juicy叮

有港女昨日（17日）在连登讨论区发帖求助，她的80岁祖母堕入网恋骗局，至今仍未醒觉，除棺材本已被其「网上情郎」掏空，祖母更绝食省钱继续课金，甚至有可能卖楼，家人现已被祖母视为仇人，无法劝导十分无助，楼主不禁崩溃地反问：「会唔会呃到过身？」

80岁嫲嫲堕网恋陷阱！为「联合国情郎」绝食课金或卖楼 家人惨变仇人崩溃求助：会唔会呃到过身？↓↓↓↓

有女网民昨（17日）在连登讨论区以「嫲嫲俾人网骗连饭都唔食」为题发帖，讲述其80岁祖母堕入网恋骗案的惨痛经历，引发网民热议及献计。

女强人沦陷 欠债十数万 绝食为「情郎」

楼主在帖文中痛心陈述，其80岁的祖母去年在网上认识了一名男子，怀疑是来自「KK园」的专业骗徒，自此，祖母便完全沉溺其中，不断向对方付钱，甚至四处向人借贷，欠下「十几廿万」巨债。家人虽已为她偿还债务，但发现情况并未停止。

为了阻止悲剧加深，家人采取了严厉措施，包括「Block埋佢银行户口」，并将家用减至每星期一千元。但是祖母竟将所有钱「拎晒去买点数卡」给骗徒，甚至「宁愿自己都唔食」，导致身体日渐消瘦虚弱，令家人心痛不已。

骗徒的借口极其荒谬，竟声称自己「俾联合国扣留过」，并多次更换头像，但祖母依然深信不疑。楼主提到，骗徒的头像「直情AI gen出嚟」，但祖母却被对方一句句「宝宝」攻陷心防，无法自拔，家人亦曾尝试报警。

面对油盐不进的祖母，家人束手无策，楼主绝望地问：「会唔会呃到过身？」她坦言，祖母现在「当晒全部亲人系仇人唔信佢」，令家人最担心的是，登记在祖母名下的楼宇，恐怕有天会被她卖掉，血本无归。

网民：寂寞老人宁俾钱买梦 吁关心长者精神需求

帖文引起大量网民关注热议，不少网民认为，老人家之所以容易受骗，皆因「老人家寂寞，宁愿俾钱买梦」，提醒大众应多加关心家中长辈的精神需求，避免他们因心灵空虚而堕入骗徒精心布置的陷阱。

不少网民认为，当务之急是保护祖母名下的楼宇：「你哋而家唯一可以做嘅就系睇实啲佢(包括资产)」，并支持楼主家人「研究紧有冇得喺佢层楼加我老豆名」的做法，以防她被骗徒诱使卖楼。

全网献计：层楼加名、经济封锁、换电话断网络

另外为阻止骗徒继续向祖母呃钱，不少网民建议从通讯工具入手，直接的方法包括「剪佢网络世界」、「换电话号码」，或者更温和地「静静地帮佢block同铲contact」，务求彻底断绝她与骗徒的联系。

有网民进一步提醒，骗徒可能会更换号码再次行骗，因此「换sim card号码，断佢米路」可能是最稳妥的做法。

不少网民亦建议楼主连同家人可向祖母实施经济封锁，网民建议家人「1蚊都唔好俾佢啰」，并改为「帮佢买晒所有食物必需品」，从根源上切断其给骗徒汇款的能力。

此外，有网民从心理及健康层面提出建议，认为长者受骗根源在于「老人家寂寞」，指出「独自面对孤独真系人生一大课题」，有人建议带她「睇医生脑退化」，检查是否存在认知能力下降的问题，而向《东张西望》等媒体求助，让第三方介入，也被认为是值得一试的方法。

网民献「暗黑兵法」：以毒攻毒

在理性建议之外，有网民亦幽默地建议「以毒攻毒」，该网民详细列出步骤，建议楼主家人假扮成骗徒，先盗用其头像开设新帐户，向祖母谎称旧帐户被入侵，重新建立联系。

在取得信任后，再向祖母索取一笔她无法负担的巨款，并在她表示无力支付时，「现真身，系咁闹佢死老野冇鬼用」，借此侮辱来彻底击碎她的幻想，楼主对此方案亦留言回复表示：「可以试下拎唔拎到佢部电话既。」

有网民亦提出另类建议，家人应「肥水不流别人田」，与其让外人骗钱，不如「自己网骗佢无限轮回起码钱唔会流出街外」。

怀疑堕骗案？警方防骗渠道助解困

警方一直致力打击各类骗案，并设立了多个渠道，为市民提供即时的咨询和支援。若怀疑已堕入网骗陷阱，或正被可疑人士接触，请切勿犹豫，应立即透过以下官方途径寻求专业协助：

1. 「防骗易18222」热线：

警方「反诈骗协调中心」设立24小时咨询热线，无论只是初步怀疑，还是已经不幸受骗，都可以致电此热线，警务人员会提供专业分析和适当建议。

2. 「防骗视伏器」及「防骗视伏App」（IOS/Android/Huawei）：

在付款或提供任何个人资料前，可利用警方推出的「防骗视伏器」网页或手机应用程式，输入对方提供的电话号码、网址、社交平台帐号、收款帐号等资料，系统会即时评估其诈骗及网络安全风险。

3. 报案：

如情况紧急，或已有金钱损失，请立即致电 999 报案。

对于非紧急情况，市民也可以前往就近的警署报案，或使用「香港警队电子报案中心」网站提交非紧急案件的资料。

来源：连登讨论区、警方ADCC反诈骗协调中心