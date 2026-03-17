「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮

一位自称是中一学生的网民，日前在社交平台发帖，分享与朋友在连锁咖啡店Starbucks温习时，被一位「阿婆」查问家长在哪的经历，但网民的焦点，却意外地由事件本身，转移到楼主独特的超地道「港式英语」行文风格上，掀起极大回响，原帖至今已累积逾64万次浏览及过千留言。

「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？↓↓↓↓

有网民日前在社交平台发帖，自称是位中一学生的楼主，在帖文中描述，一位「阿婆staff（职员）」走过来问「小朋友，你家长呢 ?」他们回应是自己前来后，该阿婆便说：「唔可以啊 要有大人监护 要十几岁先可以自己嚟」。

「Her be like」触发点 网民：完全系JM Tone

楼主形容当时的心情是「and then we were like 我地自己嚟 and then her be like 唔可以啊...and we like so confused casue we r s1 (然后我们就好似『我们自己来』，然后她就好似『不可以』...我们很困惑，因为我们是中一)」

正是这种「and then」、「be like」、「we like」夹杂广东话的独特港式英语文体，瞬间引爆了留言区，大量网民涌入表示阅读时「个脑完全有声」，更纷纷指出这与艺人Janice Man（文咏珊）早年备受讨论的「JM Tone」如出一辙，笑言「呢个threads有声，仲要系Janice Man 把声」、「Janice man都要walk开one side (行开一边)」。

「港式英语」大激辩：文化精髓定系「九唔搭八」？

楼主的「Kongish」写法引来两极评价，部分网民对此大加挞伐，认为是中英文能力「半桶水」的表现，直斥「九唔搭八，中就中，英就英啦，以为咁野好高尚？以为自己系ABC鬼仔」。

有人则认真地指出其文法错误：「边个教你her be like（She's like (她就像)）同we like so confused(we were so confused (我们很困惑))」。

楼主声称「英文全级第五」

面对批评，楼主亦不甘示弱，反击指「we like (我们喜欢)」是打错字，但坚称「her be like is like she said/answered (her be like就像是她说/回答)」，并叫人「睇多啲外国影片先再话人啦」。他又透露自己「英文全级第五」，并非英文差。

不过，亦有大批网民力撑楼主，认为这种语言风格是「香港人精髓」，充满亲切感，更高呼「Wow...I think only香港人先会Understand (哗...我想只有香港人才会明白)」。

有网民更表示，看到这种港式中英夹杂，「终于感受返到香港味道」，事件更演变成一场大型的「港式英语」模仿比赛，留言区充满了各式各样的中英夹杂句子，有网民笑称「成个post啲comment (留言) 全部都好顺口」、「呢个post令我有返咗去20年前嘅感觉」。

温书地点惹争议 Cafe店主加入战团招生意

虽然帖文错焦点，但仍有不少人关心事件本身，楼主解释，因高中学生要准备DSE，才没有去图书馆或自修室，有网民认为学生不应占用咖啡店座位温习，「阻住人做business 」，但亦有人反驳指「starbucks本身就系定位畀人做嘢嘅地方」，只要有消费便不成问题。

有趣的是，帖文吸引了多间其他咖啡店及食肆的注意，纷纷留言「抽水」，邀请楼主和朋友光顾，例如有餐厅称「we have free『无线网络』系咪好 marvellous (精彩) 呢！放心呢度无uncle or auntie 骚扰你哋！」。

最后有网民建议楼主：「阿妹你真系唔好del post (删除帖文)，其实十年后睇返会觉得几好笑，都系回忆嚟。」

来源：otististis＠Threads