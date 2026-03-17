青年油塘站职员面前「跨栏」跳闸走佬！嚣张逃票轰动全网 乘客吓呆：好癫 港铁报警｜Juicy叮

网络疯传有青年昨日（16日）在油塘站遇到职员查票时，竟大胆地以「跨栏」式当众跳闸逃票，现场乘客均被吓呆发出「哗哗声」，目击事件的网民亦不禁以「黐线」「好癫」来形容，涉事青年嚣张逃票轰动网络，港铁今日（17日）回复《星岛头条》表示已就事件通知警方。

青年油塘站职员面前「跨栏」跳闸走佬！嚣张逃票轰动全网 乘客吓呆：好癫 港铁报警↓↓↓↓

有网民昨（16日）在社交平台发帖，以「而家都玩得咁癫嘅咩,喺人地面前逃票」为题，上载了一段影片，直击一名青年在港铁职员面前，以「跨栏式」跳闸逃票的完整过程。

帖文刊出不足一日，已火速累积超过31万次浏览、1.3万人点赞及逾800则留言，事件旋即成为网络火热话题。

职员紧跟 青年假动作后「飞跃」闸机

根据楼主上载的影片看到，事发时一名身穿黄色制服、戴著口罩的港铁女职员，正紧随一名染有一头金发、身穿黑色翼状图案卫衣的青年。

两人一前一后走至出闸机前，女职员伸出手上的查票仪器，一边跟著青年，一边不断重复要求：「睇吓你车票！」「睇番你车票呀！」「睇番你车票呀，先生！」不过，该名青年全程一言不发，只是低头看著手机。

正当众人以为青年会合作受查时，他突然一个转身，朝反方向、远离闸机行走，意图回避。女职员见状并未放弃，继续紧随在后，双方一度僵持。

就在此时，青年突然使出「假动作」，佯装走开后竟一个箭步回身，加速冲向闸机，女职员反应迅速，似乎察觉到其意图，立即警告：「睇番你车票呀，先生，我录咗影㗎！」但为时已晚，青年双手一撑，以一个流畅的跳跃动作，双脚离地，宛如「跨栏选手」般直接越过闸机。

女职员拦阻不果：「喂，唔好跳呀！」

女职员企图伸手拦截，并惊讶大喊：「喂，唔好跳呀！」但青年已成功著地，头也不回地向站外奔去。整个过程令在场包括拍摄者在内的其他乘客哗然，纷纷发出「哗哗」的惊讶声。

有乘客说：「哗，佢仲咩跑走咗！」拍摄的楼主亦不禁大喊：「黐线！黐线！......癫个㖞佢！咁癫既依家都！」

网民狂轰：社会败类

影片曝光后，引发极大回响，不少网民对青年的行为大加揶揄，形容他「跨栏选手，观塘区代表」，有网民嘲讽地指他卫衣背后的翼不是装饰，「Red Bull送你一对翼」。

网民们对此行为予以猛烈抨击，认为逃票是绝对错误的行为，直斥其行为「肉酸」、「社会败类」，并指出「几十蚊搭车都比唔起出街可以做咩」。

影片被质疑：不可能随机拍到吧？

事件中，拍摄影片的楼主亦成为箭靶，有网民以英语留言质疑影片是「博出位」，留言指：「Video looks sketchy af, you can’t not filming this ‘randomly’. (影片看起来很可疑，你不可能『随机』拍到这个。)」

楼主则亲自回应，解释当时「As I was passing by, I heard staff shouting "查飞!(Check ticket)"and thinking there was something interesting to see, I took out my phone to take pictures. (我路过时，听到职员大喊『查飞！』，觉得有热闹可看，所以拿出手机拍摄。)」

此外，有网民引用《香港铁路附例》，指控楼主「一样犯咗港铁附例......未获港铁书面同意，不得在铁路范围使用任何器材进行录音、录影或拍照。」但随即有人反驳，「拍证据唔犯法」，而且闸外区域未必完全适用于附例。

港铁：已就事件通知警方

港铁发言人回复《星岛头条》表示，根据记录，昨日（3月16日）下午，港铁职员于油塘站查票期间，发现一名男乘客怀疑使用特惠车票入闸，于是要求他出示有效车票，惟该名乘客拒绝合作并逃跑。公司已就事件通知警方。

港铁借此呼吁乘客必须缴付正确车资乘车。港铁职员会不时于港铁范围内查票，以保障已付正确车费乘客的利益。

港铁逃票罚款金额因网络而异，重铁（市区线）、东铁头等逃票附加费为$1000港币；轻铁及港铁巴士则为$370港币。

来源：d363d364＠Threads

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