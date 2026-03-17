打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？｜Juicy叮

警方由今日（3月17日）起展开为期两星期（至3月31日），针对行人乱过马路及司机不专注驾驶的全港性执法行动，有网民在社交平台上发帖，表示昨日（16日）已目睹多区有执法人员严阵以待，其中葵芳更是「重灾区」多人中招。

打击乱过马路 网民直击葵芳「战况」多人中招：阿Sir著晒反光衣都照冲？↓↓↓↓

有网民昨日（16日）发文，直击在全港性执法行动前夕，警方在葵芳打击行人乱过马路的执法行动，楼主表示：「交通部捉乱过马路，葵芳多人中招......到处都有交通督导员同警察」，并附上影片实拍当时情况。

有区内街坊留言指，葵芳一带为乱过马路的黑点，不时见到执法人员驻守执法，从楼主的影片可见，在葵芳港铁站及新都会广场外的繁忙路口，有多名身穿黄色反光衣的交通督导员及警员驻守。

网民直击葵芳多人中招

片中看到一名身穿啡色上衣的女士，正被交通督导员截停及票控，楼主在影片中更配有「捉乱过马路，葵芳$2000」的字样，影片亦看到在路口的不同位置，均有执法人员的身影。

楼主现场目击指出，即使执法人员「摆明企晒喺度，仲要好清晰」，但「啲人都仲系要红灯过马路同埋绿色闪紧𠮶阵时过」，形容情况是「愿者上钓」。

另一名网民的帖文亦显示，在其他地区的路口，有警员站在交通灯柱旁，密切注视著路面情况，准备随时采取行动。

市民无视反光衣照乱过 网民：「阿Sir神回」获激赞

帖文引发网民热议，大部分留言都认为，在执法人员清晰可见的情况下仍然违规，是咎由自取，有网民表示：「著晒反光衣都照过，都唔知比（畀）咩反应好」，认为行人是「送钱咁样」。

其中一位网民表示，曾目击有阿婶被捉后求情，却被警员以一句话KO：「阿姐，我著哂反光衣企系𥱔灯隔离仲唔系俾咗机会你呀？」这则「神回复」被不少网民称赞。

有网民亦认同执法的重要性，直言：「其实我都好耐无试过乱过马路 ，讲真安全系紧要过赶时间，无嘢急得过条命？」呼吁大家遵守交通规则，有网民更留言希望执法人员「日日捉」就好，认为此举有助提升道路安全意识。

何谓「乱过马路」？警吁避「三害」善用「四宝」

乱过马路违规者，一经定罪可被处以定额罚款2000元。警方呼吁市民过马路时必须「避三害」，即：

1. 不要冲红灯

2. 不要摄车罅

3. 不要忽视汽车盲点

此外并应善用「行人四宝」，包括：

1. 使用设有灯号的行人过路处

2. 使用斑马线

3. 使用行人天桥

4. 使用行人隧道

1. 当行人过路灯的「红色人像」亮起时，切勿横过或开始横过马路。

2. 当行人过路灯的「绿色人像」闪动时，也切勿开始横过马路。

3. 如交通灯失灵，应将该过路处视作一般行人辅助线看待。在横过马路时，要格外小心，注意车辆，并须遵守《过马路守则》。

4. 在横过「斑马线」前，应让驾驶人有充分时间看见你，以便减速和停车。如有需要，行人应首先在「斑马线」上踏出一小步，向驶近车辆的驾驶人表示想过路。在你踏上「斑马线」前，车辆仍不须为你停下。你须确保车辆已停定，才开始沿「斑马线」横过马路。

5. 不得在以「之」字线标示的控制区范围内过马路，应从「斑马线」横过。

6. 不得在「绿色人像」过路处两旁 15米内过马路。你应该在「绿色人像」灯亮着而情况又安全时，使用该过路处横过。

7. 不得在行人天桥或行人隧道两旁15米内过马路，应使用行人天桥或行人隧道横过。

8. 不得攀越或穿过任何路旁护栏或行人防护栏以横过马路。

9. 不得攀越或穿过任何设在道路中央分隔带的护栏或行人防护栏。

来源：Threads＠mnmmnn、ikhlaqmuhammad3、运输署

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