68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮

本港一名68岁婆婆近日在网上分享独游日本，竟在网络上引起了巨大回响，楼主自称是「金发旅游」，她独自到日本福冈旅游的经历，在短短时间内吸引了超过14万次浏览和近8千个赞，引爆网络，她更分享了长者独游的秘诀。

68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！↓↓↓↓

这位「屈机」婆婆近日在社交平台发帖，劈头首句便是「68岁的独旅有乜唔同」，这位活力十足的她分享了她的福冈之旅。

从她上载的相片可见，她身穿深色上衣、灰色长裤配白波鞋，在机场闸口前笑得灿烂，一身打扮轻松有活力，完全看不出已年届68岁。

68岁独旅为Pokemon渠盖「太颠」

从她分享的多张旅游相片可知，她的旅程绝不「长者-friendly」，反而充满挑战和青春气息，她在帖文中表示，旅程中「坐巴士周围去，行攰咪食下tea，买衫买鞋」，最让她难忘的，竟然是去「朝圣Pokemon Centre」，更疯狂的是「为左几个水渠盖，行咗成个几钟」，让她自己都忍不住笑言「太颠，下次咪啦」。

相片中，她拍下了福冈的Pokemon中心，以及多张以自己双脚和特色Pokemon渠盖的合照，可见她为了「打卡」这些精致的渠盖，确实走遍了大街小巷。

网民质疑报大数 婆婆幽默回应：个壳呃人啫

帖文一出，网民纷纷表示太屈机难以置信，大量留言惊讶于她的年轻外貌和心态:「靓姨，你最多58，不要骗我们哦」、「你边忽68！？晒命post」、「严重怀疑你报大数」。

面对网民的「质疑」，婆婆展现出过人的幽默感，风趣地回应：「我冇啊法官大人」、「个壳呃人啫，细胞已老」，又笑说：「咁快啲戴返对黑超。」

有网民留言即时挑战她的「潮度」，问她是否认识其他Pokemon，她马上回答：「你系话只Honedge？Sawsbuck？Kirlia？比卡超水战龟𠮶啲唔使讲啦系咪」，对答如流，证明她是货真价实的Pokemon Go玩家。

她进一步解释，玩Pokemon Go是为了「同下一代保持联系」，到各地的Pokemon中心更是为了「朝圣兼打道馆」，创造共同回忆。

独乐乐精神：勇气来自想知自己得唔得

原来，这已不是婆婆第一次独游，翻查她过去帖文，她在去年（2025年）10月，临近68岁时，已成功「解锁」了人生首次7天独旅，当时她一个人玩遍冲绳，她在那时亦有出帖分享当时的心情：「不能众乐乐，不如独乐乐」，全靠Google Map、巴士和单轨列车走天涯。

婆婆当时在回应留言时已表示，那次成功的经验让她信心大增：「我有信心下次再去日本其他地方。」预告再有独游之旅。

对于网民表示不敢独游，她鼓励道：「勇气来自想知道自己得唔得」，并分享秘诀，建议大家「先喺觉得言语自由嘅地方独游一下先，学识用google map 就会大胆好多」，即使唔识日文，她说只要懂讲「多谢、早晨、唔好意思就横行天下」，而影相则全靠「揾路人映相」，因他们都「好nice」。

保持年青：运动与心态是不老秘诀

这位婆婆之所以能保持如此年轻的状态，与她积极的生活态度密不可分，她透露自己热爱运动，主要打羽毛球，也玩乒乓球、桌球和行山，她坦言「保持健康先可以走得更远」，就算之前曾扭伤背肌，康复后依然活跃。

除了运动，更重要的是心态，她认为要「思想跟贴啲潮流，与时并进嘛」，并对新事物充满兴趣，在过去的帖文中，她曾探讨染发问题，思考是否要接受自己的白发：「本身年纪大......而家想接受现实，白就白啦」，这在在都展现了她对自我形象的关注，和坦然接受岁月的态度。

来源：ab93388＠Threads