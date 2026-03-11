SD卡竟变「数码黄金」一年三级跳 港女惊揭升值潜力劲过黄金 网民：屋企张旧卡原来系宝！｜Juicy叮

有女网民昨日（10日）在社交平台发帖，指想买SD卡，但未料一张平平无奇的SD卡价格，竟在一年内竟飙升近三倍，意外揭示了SD卡竟变成「数码黄金」，价格升幅惊人劲过黄金，引发网民热烈讨论，更揭示了背后可能与AI发展息息相关的「炒风」。

SD卡竟变「数码黄金」一年三级跳 港女惊揭升值潜力劲过黄金 网民：屋企张旧卡原来系宝！↓↓↓↓

有女网民昨日（10日）在社交平台发帖表示：「话说上年7月响丰泽买咗张512gb SD card打算备份手机啲相片，当时只系卖紧$348。」她上载的订单截图清晰可见，一张「SANDISK SDSQXAV EXTREME 512GB microSDXC 存储卡」确实仅售HK$348。

但是，当她「今日想买多两张插IP Cam用」，却发现同一款产品的价格已今非昔比，根据她分享的第二张相片，在同一家连锁电器店的网上商店，这张SD卡的标价赫然是「HK$1,083」！楼主不禁惊呼：「究竟发生咩事？我有冇睇错？」

记忆体价格升到癫 网民惊呼SD卡变理财产品

帖文引发热烈回响，不少网民表示自己也察觉到记忆体产品价格飞涨，有人惊讶地表示：「我早排想买张卡插cam，明明记得系两三百蚊，突然间贵咗仲以为自己记错。」

楼主的经历更非个别例子，有网民分享：「我上年买ace pro2个阵，我先讲紧用520买到2张512GB既sd卡，岩岩年头1月买完无人机想话再买sd卡，同一间佢已经要收我580 1张」，价格升幅惊人。

面对此情此景，有网民戏称SD卡已变成新一代理财产品：「Sd card都有得升值？唔买金可以买sd card」，有网民更笑言「同黄金一样咁升法」。楼主也幽默回应：「买完放出去有冇人接货」。

丰泽小编留言认证：「迟买贵几旧」

在热议声中，最有趣的是丰泽的小编亦有留言回应表示：「早买早享受，迟买贵几旧。」楼主则趁机查询「小编，有冇其他平买option可以比我？」小编即时提供其他选择，但强调「唔好话系平货，但我哋有嘅系多选择」。

AI热潮被指元凶 网民嘲：感谢「雪山救白狐」

对于价格暴涨的原因，大部分网民都直指是近年大热的AI技术所致，有网民解释：「因为AI造成记忆体短缺价钱升到hihi」、「所有用嚟记(嘅)嘢既硬件都上哂镬，最痴线系Ram」。有网民更将矛头指向近期由AI生成的「雪山救白狐」等网络迷因，半开玩笑地抱怨：「D人可唔可以唔好再整『雪山救白狐』果类垃圾ai，竟然因为垃圾搞到D记忆卡贵晒」。

有熟悉市场的网民更引述报告，指前景并不乐观：「话2026各大生产商嘅记忆体/咭生产量已经被订晒，换句话说要用以前嘅价钱买系唔可能」。面对「迟买贵几旧」的现实，楼主不禁感叹：「居住空间已经贵，连储存空间都升到咁癫，做人真系好难。」此外，楼主也听从网民建议，表示会到格价网站寻找更实惠的选择。

SD卡的价格为何会如此疯狂飙升？综合市场分析及业界资讯，背后原因主要因为AI需求爆炸，挤压产能，此外，晶片供货短缺与抢购、手机厂商策略转变与及下游与囤货影响亦可能是主要元凶，有分析预计指这波记忆体涨价趋势，可能持续至2026年甚至更久。

来源：luckyseventwothree＠Threads